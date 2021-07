Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.



Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.



Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio. Euro. (21.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Die vorläufigen Zahlen für das H1/2021 hätten deutlich über den Analystenprognosen gelegen. So seien der Umsatz auf 463 (Vj.: 393; Analystenerwartung: 434) Mio. Euro und das EBIT auf 42 (Vj.: 30 (begünstigt durch positiven Sondereffekt); Analystenerwartung: 31) Mio. Euro geklettert. Die EBIT-Marge habe sich damit auf 9,2% (Vj.: 7,6%) verbessert. Die sehr gute Geschäftsentwicklung habe insbesondere aus höheren Umsätzen im Geschäftsfeld Fastening Systems sowie der gestiegenen Profitabilität im Geschäftsbereich Customized Modules resultiert.Vossloh habe entsprechend die Umsatzguidance für 2021 auf 900 bis 950 (bisher: 850 bis 925; 2020: 870) Mio. Euro erhöht. Hinsichtlich der Profitabilität rechne Vossloh weiterhin mit einer EBIT-Marge von 7% bis 8% (2020: 6,6% (bereinigt um positiven Sondereffekt)). Im Ausblick berücksichtigt seien dabei deutlich gestiegene Materialpreise, die vor allem im zweiten Halbjahr das Ergebnis belasten würden. Die vorläufigen Zahlen hätten aus Sicht des Analysten überzeugen können und würden die verbesserte Profitabilität nach der abgeschlossenen Restrukturierung widerspiegeln. Die Analystenprognosen (u.a. EPS 2021e: 1,82 Euro, EPS 2022e: 2,39 Euro) würden vorerst unverändert bleiben (Bekanntgabe der vollständigen H1-Zahlen am 28.07.).In Erwartung eines Gesamtertrags von >10% (12 Monate) bewertet Markus Armer, Analyst von Independent Research, die Vossloh-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei 49 Euro belassen. (Analyse vom 21.07.2021)