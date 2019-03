Für heute dürfte der Blick der Anleger vor allem auf die Zinsentscheidung der FED später am Tag gerichtet sein. Die vorsichtige Stimmung der US-Märkte habe sich am heutigen Morgen an einigen asiatischen Börsen fortgesetzt: Während sich Japan leicht fester präsentiere, habe sich China im Zuge der Handelskonfliktnachrichten schwächer präsentiert.



Am Rohstoffmarkt hätten sich sowohl Öl als auch Gold wenig verändert gezeigt, während Eisenerz, nach der Ankündigung eine große brasilianische Mine könnte wieder den Betrieb aufnehmen, kräftig verloren habe.



Für Europa würden die vorbörslichen Leitindikatoren auf einen schwächeren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (20.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während der gestrige Handelstag an der Wall Street zunächst mit ordentlichen Zuwächsen seinen Lauf nahm, wurde der Höhenflug im Laufe des Tages von neu aufkommenden Sorgen um eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA mit gemischten Ergebnissen beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gerüchten zufolge seien einige US-Verhandler besorgt, dass China einige versprochene Zugeständnisse wieder zurücknehmen könnte. Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten dadurch minimal schwächer geschlossen, während der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) sich im Plus habe halten können.