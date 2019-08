Die Konjunktur laufe schleppend in Deutschland und immer lauter würden vor allem aus dem Ausland die Rufe nach einem großen Konjunkturpaket. Damit verbunden sei der Wunsch nach einem Abschied vom deutschen Weg der schwarzen Null. Neue Schulden, so die Argumentation, seien zum Nulltarif zu bekommen. Und wenn die Zinsen noch auf unabsehbare Zeit so niedrig bleiben würden, würden sich bestehende Schulden immer weiter mit neuen Schulden ablösen lassen - ohne Geld aus dem Haushalt anrühren zu müssen.



"Diese Betrachtung lässt aber völlig außer Acht, dass es einen Markt gibt", sage Ivan Mlinaric. "Dieser Markt wird lehrbuchmäßig auf eine Ausweitung des Angebots an Staatsanleihen mit sinkenden Preisen reagieren." Sinkende Kurse würden aber steigende Renditen, also anziehende Zinsen, bedeuten.



"Wenn das schuldenfinanzierte Konjunkturpaket eine Wirkung im europäischen Kontext haben soll, müsste es wahrscheinlich zwischen 100 und 200 Milliarden Euro umfassen", sage Mlinaric. Bei den Gesamtschulden des deutschen Staates von derzeit rund 2.000 Milliarden Euro wären diese Summen durchaus geeignet, die gesamte Zinslandschaft in Bewegung zu bringen. "Denn viele von denen, die heute Bundesanleihen in großem Stil kaufen, dürften dies tun, um auf weiter sinkende Zinsen und damit steigende Kurse zu spekulieren", sage Mlinaric. "Sie werden aber als Erste aussteigen, wenn das Angebot an Anleihen ausgeweitet wird."



Dem Markt würden die Käufer ausgehen, die Kurse würden bröckeln und die Zinsen würden steigen - nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Eurozone: "Deutschland ist die Benchmark für den europäischen Anleihemarkt, hier werden die Vorgaben gemacht", sage Mlinaric. Steigende Zinsen aber seien Gift für die Konjunktur. "In der Konsequenz bedeutet dies, dass ein deutsches, schuldenfinanziertes Konjunkturpaket ein Risiko für die Konjunktur in ganz Europa darstellen würde." (28.08.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Forderungen nach einem Konjunkturpaket, bezahlt mit neuen deutschen Schulden, sind verständlich, so die Experten von Quant.Capital Management.Sie würden aber eine große Gefahr bergen: Werde das Angebot an Staatsanleihen vergrößert, leite das eine Zinswende ein. Höhere Zinsen würden die Konjunktur hart treffen und könnten den Effekt eines Konjunkturpakets in sein Gegenteil verkehren. Einschätzungen von Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der auf Risikomanagement spezialisierten Quant.Capital Management GmbH.