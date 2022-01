Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

840,10 EUR +3,32% (26.01.2022, 16:38)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

841,10 EUR +3,97% (26.01.2022, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

946,48 USD +3,06% (26.01.2022, 16:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.01.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vorschau: Tesla veröffentlicht Q4-Zahlen - AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Finanzergebnisse für das letzte Quartal 2021 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Wie bei den Quartalsergebnissen von Tesla üblich, seien die Auslieferungszahlen bereits der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden. Das Unternehmen habe im letzten Kalenderquartal 2021 einen Rekord von 308.600 Fahrzeugen ausgeliefert. Das sei ein Anstieg von 71% im Jahresvergleich gewesen und der Markt erwarte, dass die Auslieferungen für das Gesamtjahr 936.000 Einheiten erreichen würden, was einem Anstieg von 87,4% gegenüber dem Gesamtjahr 2020 entspreche.Da die Auslieferungsdaten besser gewesen seien als erwartet, würden die Anleger ein ähnlich starkes Ergebnis für Q4 2021 erwarten. Markterwartungen:- Umsatz: 16,64 Mrd. Dollar gegenüber 10,74 Mrd. Dollar vor einem Jahr- Nettogewinn: 2,64 Mrd. Dollar gegenüber 0,31 Mrd. Dollar vor einem Jahr- Bereinigter EPS: 2,36 Dollar gegenüber 0,17 Dollar vor einem Jahr- Investitionsausgaben: 1,73 Mrd. Dollar gegenüber 1,15 Mrd. Dollar vor einem Jahr- Auslieferungsprognose 2022: 1,38 Millionen- CapEx-Prognose 2022: 6,38 Mrd. Bereinigter EPSDie Cybertruck-Produktion sollte Ende 2021 anlaufen, sei aber auf Ende 2022 verschoben worden, da Tesla nach eigenen Angaben Änderungen an den ursprünglichen Merkmalen und Funktionen habe vornehmen wollen. Die Anleger würden auch nach Informationen über neue, erschwingliche 25.000-Dollar-Autos Ausschau halten, die für 2020 versprochen worden seien. Der Vizepräsident von Tesla habe jedoch im Oktober gesagt, dass sich das Unternehmen bei Engpässen in der Lieferkette auf bestehende Modelle konzentrieren und keine neuen Modelle ins Programm aufnehmen werde, solange die Batterieversorgung ein Problem bleibe.Ein Blick auf Tesla im Chart zeige, dass die Aktie während des jüngsten Ausverkaufs an der Börse einen Rückschlag erlitten habe. Der Aktienkurs sei bis in den Bereich von 885,00 Dollar gefallen, wo sich frühere Kursreaktionen und die Aufwärtstrendlinie befinden würden. Dieser Bereich sei von den Bullen verteidigt worden, und es sei ein bullisches Candlestick-Muster in diesem Bereich entstanden. Gestern habe eine Erholung eingesetzt und die Aktie sei wieder über die 900,00-Dollar-Marke geklettert. Die nächste zu beachtende Widerstandszone befindet sich zwischen dem 38,2%-Retracement des im Mai 2021 gestarteten Aufwärtsimpulses und der 1.000,00-Dollar-Marke, so die Experten von XTB. (News vom 26.01.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie: