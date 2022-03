Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des Ukraine-Konfliktes haben in den letzten Wochen bereits einige Forschungsinstitute, internationale Organisationen und Banken ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr nach unten und die Inflationsprognosen nach oben revidiert, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Entsprechend gehe man von deutlich eingetrübten aber weiterhin im expansiven Bereich verbleibenden Geschäftsaussichten. Zwar würden direkte Auswirkungen auf einzelne Unternehmen von individuellen Umsatz- bzw. Gewinnanteilen in Russland oder der Ukraine und dem Ausmaß zusätzlich durch Sanktionen unterbrochener Lieferketten sowie kriegsbedingter Produktionsstopps abhängen. Die gesamte Wirtschaft leide jedoch unter stark gestiegenen Preisen für viele Rohstoffe, zumindest kurzfristigen Dämpfern für die Konsum- und Investitionsstimmung sowie erneuten Belastungen globaler Lieferketten.Für Deutschland und die Eurozone bestehe trotzdem noch keine akute Rezessionsgefahr, denn die Industrie habe nach wie vor einen stark erhöhten Auftragsbestand abzuarbeiten und Dienstleister würden von den weiteren Lockerungen von Corona-Restriktionen profitieren. Diesem Bild entspreche beispielhaft das Ergebnis einer Blitzumfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) von Anfang März. So würden 85 Prozent der befragten Unternehmen den Krieg als gravierendes oder merkliches Risiko für ihre Geschäfte ansehen. Die Erwartungen an das Wachstum der Maschinenproduktion in Deutschland seien für das laufende Jahr zwar ebenfalls von vorher 7 Prozent nach unten korrigiert worden, lägen mit einem Plus von 4 Prozent aber immer noch deutlich im positiven Bereich. Nur ein kompletter Stopp der Rohstofflieferungen aus Russland würde die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession deutlich erhöhen. (22.03.2022/ac/a/m)