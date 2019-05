Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Vonovia habe am Vortag starke Quartalszahlen vorgelegt und die Prognosen für das Gesamtjahr 2019 angesichts der guten Rahmenbedingungen erhöht. Die Analysten würden die Ergebnisse recht unterschiedlich bewerten und in ihren Kurszielen variieren. DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung.In den ersten drei Monaten 2019 habe der Wohnungskonzern den FFO (Funds from Operations; Operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) von 253,0 auf 303,6 Millionen Euro gesteigert, wobei sich die Übernahmen von Victoria Park in Schweden und Buwog in Österreich positiv bemerkbar gemacht hätten. Der Net Asset Value laut EPRA sei um 13 Prozent auf 51,06 Euro gestiegen.Das Unternehmen gehe auch für den Rest des Jahres von einer dynamischen Entwicklung im deutschen, österreichischen und schwedischen Wohnungsmarkt aus und hebe deshalb die Prognose für den FFO auf rund 1,17 bis 1,22 Mrd. Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: