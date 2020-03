Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

49,26 EUR -4,28% (09.03.2020, 12:03)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das einen Wohnungsbestand von rund 355.700 eigenen Wohnungen in fast allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands bewirtschaftet. Hinzu kommt ein Bestand von 38.000 Wohneinheiten in Schweden und 22.500 Wohnungen in Österreich. Das Portfolio ist insgesamt rund 53,3 Mrd. EUR wert.



Das Geschäftsmodell von Vonovia basiert auf der Vermietung von gutem, zeitgerechtem und vor allem bezahlbarem Wohnraum, der Entwicklung und dem Bau neuer Wohnungen für den Eigenbestand und für den Verkauf sowie auf dem Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen. Diese wohnungsnahen Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Hausmeisterorganisation, die Handwerkerorganisation, die Wohnumfeldorganisation, die Multimedia-Dienste und Messdienstleistungen. Hinzu kommen das Angebot von Kabel-TV, Badmodernisierung auf Mieterwunsch, automatisierte Zählerablesung und seniorengerechte Modernisierung von Wohnungen. (09.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Die FFO (Funds from Operations) seien in Q4/2019 (testiert) auf 286 (Vj.: 289; Marktkonsens: 275) Mio. Euro gesunken und hätten damit im Rahmen der Analystenprognose von 291 Mio. Euro gelegen. Im Geschäftsjahr 2019 hätten sich die FFO auf 1,17 (Vj.: 1,07) Mrd. Euro verbessert. Das bereinigte EBITDA habe auf 1,76 (Vj.: 1,55) Mrd. Euro zugelegt. Die Guidance für 2019 habe damit erreicht bzw. teilweise übertroffen werden können. Im Rahmen des Geschäftsberichts habe Vonovia die Guidance für 2020 (bereinigtes EBITDA Total: 1.875 bis 1.925 Mio. Euro; Group FFO: 1.275 bis 1.325 Mio. Euro; Mieteinnahmen Rental: 2,30 Mrd. Euro; org. Mietsteigerung: 4,0%; Kosten für Modernisierung und Neubau: 1,30 bis 1,60 Mrd. Euro; Anzahl der verkauften Einheiten: rund 2.500) bestätigt.Aus Sicht des Analysten weise Vonovia weiterhin eine solide operative Geschäftsentwicklung auf. Die Aktivitäten in Österreich und Schweden würden für eine Diversifikation der Erträge sorgen und potenziellen Ertragsverlusten durch den Berliner Mietendeckel entgegenwirken. Lennertz erhöhe teilweise seine Erwartungen (EPS 2020e: 5,17 Euro; 2021e: 5,48 (alt: 5,27) Euro; FFO je Aktie 2020e: 2,41 (alt: 2,40) Euro; 2021e: 2,79 (alt: 2,40) Euro).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Vonovia-Aktie. Das Kursziel werde von 49,00 Euro auf 56,00 Euro erhöht. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:49,15 EUR -4,38% (09.03.2020, 11:50)