Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

50,62 EUR +0,36% (07.12.2021, 17:37)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

51,04 EUR +0,95% (07.12.2021, 19:57)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (07.12.2021/ac/a/d)





Bochum (www.aktiencheck.de) - Shortseller Sculptor Capital Management Europe Limited senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Vonovia SE unter die Offenlegungsschwelle:Die Shortseller von Sculptor Capital Management Europe Limited legen den Rückwärtsgang aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ein.Die Finanzprofis von Sculptor Capital Management Europe Limited mit Sitz in London haben am 06.12.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Vonovia SE-Aktien von 0,58% auf 0,43% gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Vonovia SE-Aktien:0,43% Sculptor Capital Management Europe Limited (06.12.2021)Börsenplätze Vonovia-Aktie: