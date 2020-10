Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

58,34 EUR -0,78% (16.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

58,44 EUR -0,48% (16.10.2020, 22:26)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (18.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Einem Medienbericht zufolge zahle der Bund Millionen an den Bochumer Konzern für Belegungsrechte an Wohnungen, die früher im Staatsbesitz gewesen seien. Das gehe aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der linken Bundestagsabgeordneten Caren Lay hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliege.Wie n-tv berichte, habe Vonovia seit dem Jahr 2015 rund 10,3 Mio. Euro vom Staat bezogen. Da der Bund laut dem RND-Bericht über zu wenige Wohnungen für seine Bediensteten, die er bei der Suche nach Wohnungen nahe am Dienstort unterstütze, verfüge, kaufe er bei privaten Anbietern Belegungsrechte, die zwischen 1.000 und 1.200 Euro pro Wohnung und Jahr kosten würden. Auch für Investitionszuschüsse hätte der Bund Geld überweisen müssen.Die Kritik der Linksfraktion im Bundestag sei deshalb entbrannt, weil diese Rechte auch für Einheiten bezahlt würden, die früher im Besitz des Staates gewesen seien. "Die verheerende Privatisierungspolitik der letzten Jahrzehnte fällt dem Bund jetzt auf die Füße", habe die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Caren Lay, dem RND gesagt. "Der Bund verfügt nicht über genug Wohnungen für seine Bediensteten und muss stattdessen jährlich für Millionen beim Immobilienkonzern Vonovia anmieten. Der Konzern macht auf Kosten der öffentlichen Hand Profite", so Lay weiter. Das sei nicht vermittelbar, da das Geschäftsfeld der Vonovia erst aufgrund der "irrsinnigen Privatisierungen" entstanden sei, habe die Linken-Abgeordnete kritisiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: