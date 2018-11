Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,30 EUR +0,31% (13.11.2018, 16:51)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

42,43 EUR +1,02% (13.11.2018, 17:06)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (13.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Jan Heusinger vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.In der Zeit von Anfang September bis Mitte Oktober sei die Vonovia-Aktie deutlich unter Druck geraten. Vom Allzeithoch bei fast 45 Euro sei es bis auf 38 Euro nach unten gegangen. Seitdem sei Vonovia an der Börse wieder stärker gefragt. Das Papier habe soeben ein Kaufsignal gesendet.Vergangenen Dienstag habe die 200-Tage-Linie und am Tag darauf auch gleich die 50-Tage-Linie geknackt werden können. Eine positive Studie der HSBC inklusive Anhebung des Kursziels seien Auslöser dieser Rally gewesen. Nun habe der Titel auch noch den starken Widerstand bei 42,08 Euro überwunden.DER AKTIONÄR rate, die Vonovia-Aktie weiterhin zu kaufen. Das Kursziel laute 50 Euro. (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie: