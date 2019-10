Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter de Lupe.In Berlin würden seit gestern die Vertreter von Rot-Rot-Grün tagen, um den Gesetzentwurf für einen Mietendeckel in der Bundeshaupstadt festzuzurren. Eine Einigung habe noch nicht erzielt werden können, solle jedoch am Freitag gelingen. Laut Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) sei man sich sehr weitgehend einig. Der Mietenstopp solle nach den Plänen der Landesregierung Anfang 2020 in Kraft treten. Schaue man sich als Anleger die Aktienkurse der großen Wohnungsunternehmen in Berlin an, sei alles aber halb so wild.Wie die Kursentwicklung der Vonovia-Aktie erahnen lasse, dürfte der Gesetzentwurf der Berliner Regierung nicht so radikal werden, wie ursprünglich befürchtet, So habe man sich von Linke-Plänen, Mieten für Wohnungen zu senken, in denen mehr als 30% des Haushaltseinkommens für die Miete gezahlt werde, nach "Tagesspiegel"-Informationen verabschiedet. Außerdem solle es einen "atmenden Mietendeckel" geben und neben dem Alter und der Ausstattung von Wohnungen auch die Lage als Kriterium für Mietobergrenzen berücksichtigt würden.Der Mietendeckel in Berlin werde Branchenführer Vonovia kaum tangieren, deshalb bleibe die Aktie ein Kauf. Aus Tradersicht sei der Wert auch interessant, weil ein neues Rekordhoch vor der Tür stehe, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:47,98 EUR -0,48% (18.10.2019, 13:53)