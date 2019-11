Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,00 EUR -1,05% (07.11.2019, 12:58)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (07.11.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Hier droht ein Doppeltop! AktienanalyseDer Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe wieder einmal starke Zahlen abgeliefert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank steigenden Mieten in den Großstädten, Auslandszukäufen sowie niedrigeren Finanzierungskosten habe sich das operative Ergebnis (FFO) von Januar bis September um knapp elf Prozent auf 933 Mio. Euro erhöht. Das Unternehmen sehe sich daher weiterhin auf einem guten Weg, im Gesamtjahr beim FFO das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,165 bis 1,215 Mrd. Euro zu erreichen. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Die Ausschüttung solle um 13 Cent auf 1,57 Euro angehoben werden.Eigentlich gute Nachrichten. An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Im Gegenteil: Trotz überwiegend positiver Analystenkommentare sei die Vonovia-Aktie um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Vor allem der Ausblick sei der Börse zu vorsichtig gewesen. Vonovia wolle sein operatives Ergebnis 2020 auf 1,275 bis 1,325 Mrd. Euro steigern - das wäre "lediglich" ein Plus von rund sieben Prozent gegenüber 2019. Hier hätten Experten etwas mehr erwartet.Aus technischer Sicht sei der Rücksetzer zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Wieder einmal sei die Vonovia-Aktie an dem Widerstand um 48 Euro gescheitert. Damit steigt nun die Gefahr eines Doppeltops - eine Formation, die als Vorbote eines Trendwechsels gilt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:47,04 EUR -0,61% (07.11.2019, 12:45)