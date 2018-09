Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,58 EUR +0,46% (25.09.2018, 10:47)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (25.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Hausse am hiesigen Immobilienmarkt währe nun bereits sehr lange und habe die bisherigen Positivzyklen nach Länge und Intensität überholt. Ob der Markt nun korrigieren werde oder ob es aufgrund der positiven fundamentalen Rahmendaten im internationalen Immobilienvergleich weiter nach oben gehe, gehöre zu den spannendsten Fragen unter Investoren. Immobilienaktien seien an der Börse ein ernst zunehmendes Segment geworden, fast 100 Unternehmen seien notiert und würden um die Gunst der Anleger buhlen. Im DAX gehöre die Vonovia SE zu den Flaggschiffen der Branche. In den vergangenen 5 Jahren stünden 143% Kursgewinn zu Buche. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden sich da schon die Augen reiben, denn der zusammengekaufte Wohnimmobilienkoloss nenne 400.000 Wohnungen sein Eigen und die auch nicht immer nur in den allerbesten Lagen. Die jüngsten Übernahmen in Schweden (Viktoria Park) und Österreich (BUWOG) seien auch ein Hinweis darauf, das Vonovia hierzulande kaum noch sinnvoll gepreiste Bestände erwerben könne, Vulgo der Kaufmarkt für das Produkt Immobilie wohl recht nahe dem Höhepunkt zu sein scheine.Das Portfolio werde derzeit mit rund 42 Mrd. Euro Wert taxiert, der Börsenwert stellet sich auf 22,3 Mrd. Euro, was angesichts des Fremdkapitaleinsatzes schon sportlich erscheine. Auch die operativen Zahlen wie etwa die FFO-1-Ziffer (eine Finanzkennzahl, die die Erlöse aus dem Immobilienvermögen zusammenfasse) von 510.3 Mio. Euro per 30. Juni 2018 würden andeuten, das die Aktie mit ihren derzeit 43 Euro nicht gerade günstig sei. Klar, die regelmäßigen Dividenden und die bisherigen Kurssteigerungen hätten die Anleger gewogen gehalten. Doch den Aktienexperten fehle angesichts der Bewertung und der Marktreife schlicht die Fantasie, weiter an Vonovia zu glauben. Gewinne mitnehmen, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:41,63 EUR +0,46% (25.09.2018, 10:52)