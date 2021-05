Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Aller guten Dinge seien drei. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, versuche der deutsche Immobilienriese Vonovia zum dritten Mal die Nummer 2 der Branche, die Deutsche Wohnen, zu übernehmen. Angeblich würden die Bochumer mehr als 19 Milliarden Euro oder etwa 53 Euro je Aktie für den kleineren Konkurrenten bieten wollen.Die beiden Unternehmen seien vorbereitet, Bedenken aus Politik und Mieterschaft zu begegnen, heiße es in dem Bericht. Vonovia strebe eine gütliche Einigung mit dem Management von Deutsche Wohnen an. Diese sei bereits in dieser Woche möglich. Es gebe aber noch keine endgültige Entscheidung und es sei nicht sicher, ob die Erwägungen zu einer Transaktion führen würden. Die beiden Unternehmen seien am Feiertag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen.Die beiden größten deutschen Vermieter würden es zusammen auf mehr als eine halbe Millionen Wohnungen bringen. Die gemeinsame Marktkapitalisierung liege bei gut 46 Milliarden Euro, wobei Vonovia trotz eines Kursrutsches von 13 Prozent seit Jahresbeginn fast doppelt so viel wert sei wie Deutsche Wohnen, die um drei Prozent hätten zulegen können.Der erste Übernahmeversuch sei 2016 am Widerstand der Aktionäre von Deutsche Wohnen gescheitert. Das Übernahmeziel habe die Offerte als feindlich bezeichnet und als nicht im besten Interesse seiner Anteilseigner. Zu Beginn des letzten Jahres habe Vonovia erneut einen Kauf erwogen. Letztendlich habe der Konzern aber entschieden, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen, habe "Bloomberg" damals berichtet.Analyst Neil Green von J.P. Morgan glaube, dass die Bereitschaft von Deutsche Wohnen, auf der Basis des kolportierten Übernahmepreises in die Transaktion einzusteigen, begrenzt sei. Der Net Asset Value, eine für die Bewertung von Immobilienunternehmen gebräuchliche Bewertungskennziffer, habe im letzten Quartalsbericht bei 52,50 Euro je Aktie gelegen.Nach Einschätzung des "Aktionär" sei eine Fusion unter diesen Bedingungen wenig realistisch. Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn dürfte mit dem kolportierten Gebot nicht einverstanden sein. Für Vonovia hingegen würde sich ein Zusammenschluss auf diesem Preisniveau sicher rechnen.Investierte Anleger warten ab, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2021)Mit Material von dpa-AFX