Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (10.12.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Die Experten von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der DAX mal wieder ein neues Jahrestief markiert. Zum ersten Mal seit November 2016 sei das deutsche Aktienbarometer unter die Marke bei 11.000 Punkten gefallen und stehe so auf Jahressicht bereits mit rund 15% im Minus. Nur sechs Werte würden sich im Plus befinden. Wirecard, Deutsche Börse, adidas, Merck, Münchner Rück und die Aktie der Vonovia.An den Kursgewinnen dieser sechs gemessen sei die Vonovia-Aktie nur die fünftbeste im DAX. Seit Jahresbeginn habe sie rund 2% von 41,40 auf 42,20 Euro zugelegt. Die Titel von Wirecard und der Deutschen Börse, die den DAX anführen würden, dagegen um 39% und 15%. Doch während Wirecard noch von seinen Gewinnen aus MDAX-Zeiten profitiere sowie in den letzten Monaten deutliche Kursverluste zu beklagen habe und die Deutsche Börse im selben Zeitraum nicht mehr wirklich vom Fleck gekommen sei, sei der Kurs der Vonovia-Aktie, nach einem relativ heftigen Einbruch im September, von Mitte Oktober bis heute um fast 10% in die Höhe geklettert und mit dem bereits erwähnten Kurs von 42,20 Euro nicht mehr weit von dem Ende August aufgestellten Rekordhoch bei 44,60 Euro entfernt. Ausgerechnet in einer Zeit, in der ein großer Rest der DAX-Titel und die Börsen im Allgemeinen auf große Talfahrt gegangen seien und wie es scheine immer noch gehen würden, würden sich die Vonovia-Titel höchst robust zeigen.Den Grund dafür habe der Konzern am Donnerstag mit ziemlich beeindruckenden Neunmonatszahlen geliefert. Während es anderswo Gewinnwarnungen hagele, laufe es bei Deutschlands größtem Wohnungsunternehmen offenbar wie am Schnürchen. Das mit Blick auf Immobilienwerte wichtige FFO 1, sprich das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft, sei gegenüber dem Vorjahr um 12,7% von 690 auf 778 Mio. Euro gestiegen. Je Aktie gerechnet habe es um 5,6% auf 1,50 Euro zugelegt, womit die Erwartungen vieler Analysten übertroffen worden seien. Dazu beigetragen habe nicht zuletzt die in diesem Jahr getätigte Übernahme der schwedischen Victoria Park, welche 14.000 Wohnungen mit in den Konzern gebracht habe. Noch nicht mitberücksichtigt seien die Ergebnisse der österreichischen Buwog, die von den Bochumern ebenfalls in diesem Jahr übernommen worden sei. Durch die Übernahmen sei auch der Nettovermögenswert um 15% auf 24,5 Mrd. Euro angestiegen.Neben den Übernahmen hätten sich auch die abermals gestiegenen Mieteinnahmen (plus 4,1%) und nicht zuletzt dank weiter steigender Wohnungsnachfrage in den Metropolregionen ein Rückgang des Leerstandes von 2,9 auf 2,7% positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Wenig überraschend habe man mit diesen Zahlen im Rücken die eigene Gewinnerwartung für das Gesamtjahr von 1,05 oder sogar 1,07 Mrd. Euro bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahr entspräche dies einem Anstieg von starken 15%. 2019 solle es dann noch einmal mehr werden. Die Buwog dann mit eingerechnet würden die Bochumer mit einem FFO 1 irgendwo zwischen 1,14 und 1,19 Mrd. Euro planen.Auch das Investitionsvolumen solle erneut steigen, von 1,3 auf 1,6 Mrd. Euro. Vor allem in Schweden wolle die Vonovia Neubau und Sanierung vorantreiben. Was angesichts der Tatsache, dass man die energetischen Investitionen in Deutschland, welche in der Folge zu umstrittenen aber eben auch ertragreichen Mieterhöhungen geführt hätten, im kommenden Jahr um 40% zurückschrauben möchte, auch nötig scheine. Die Modernisierungsquote solle sich gleichzeitig von 5 auf 3% verringern. Der Konzern reagiere damit auf die zuletzt stark angestiegenen Mieter-Proteste, die Mieterhöhungen aufgrund neuer Fenster oder einer besseren Dämmung, welche sie für nicht dringend notwendig erachtet hätten, nicht länger hätten hinnehmen wollen. Oder sich auch ganz einfach nicht hätten leisten können.Auch in Bochum sei damit nicht alles Gold, was glänze. Dennoch scheine die Aktie für den Moment deutlich mehr "Sicherheit" zu versprechen als eine Mehrzahl der restlichen DAX-Titel. Was vor allem an der Immobilienbranche im Allgemeinen liege. Er habe mit einem Branchenexperten gesprochen, der den Portfolios deutscher Immobilienunternehmen im kommenden Jahr eine weitere Wertsteigerung von 8 bis 12% zutraue, habe UBS-Analyst Charles Boissier jüngst in einer Studie geschrieben. Auch mögliche Regulierungsmaßnahmen sollten daran nichts ändern, da mindestens für die kommenden zwei Jahre keine Entspannung beim Nachfrageüberhang zu erwarten sei, so Boissier weiter.Von einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums, dem Handelskonflikt oder dem Brexit dürfte die Branche in Deutschland ebenfalls kaum berührt werden. Vonovia verfüge mit seinen bislang klugen Übernahmen dazu über Wachstumspotenzial in vergleichsweise sicheren Märkten, wie Deutschland, Schweden oder Österreich. Aktionären winke zudem eine Dividendenerhöhung von zwölf Cent auf insgesamt 1,44 Euro, was dann wiederum einer Dividendenrendite von rund 3,5% entspräche. Es dürfte zumindest "schlechtere" Aktien geben. (Ausgabe vom 06.12.2018)