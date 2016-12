Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (27.12.2016/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Deutliches Aufwärtspotenzial vorhanden - ChartanalyseDer DAX-Neuling Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) weist insgesamt für das Jahr 2016 eine positive Bilanz auf, in derer sich ein zwischen Januar und August etablierter Aufwärtstrend, sowie anschließender Abwärtstrend abwechseln, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Verlaufshoch bei 37,00 Euro im August dieses Jahres sei die Vonovia-Aktie kurzzeitig in einen Abwärtstrend gerutscht und habe in die Nähe des 38,2%-Fibonacci-Retracements, sowie auf ein Verlaufstief von 28,65 Euro zurückgesetzt. Seit Anfang Dezember würden sich wieder vermehrt Käufer in dem Papier der Wohnungsgesellschaft zeigen und hätten die Kursnotierungen zuletzt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung, sowie die 50-Tagelinie angeschoben. Sollte es in diesem Bereich nun zu einem nachhaltigen Ausbruch kommen, so dürfte für die letzten Handelstage dieses Jahres und Anfang 2017 deutliches Aufwärtspotenzial freigesetzt werden - was ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis durchaus attraktiv mache.Solange die Vorwochenhochs um 30,62 Euro nicht mindestens per Tagesschlusskurs überwunden würden, seien kurzfristig noch Rückfallrisiken bis in den Bereich von 29,00 Euro einzuplanen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch mindestens über die 50-Tagelinie bei aktuell 30,83 Euro dürfte jedoch ein rascher Kursschub in der Vonovia-Aktie bis zur 200-Tagelinie bei aktuell 31,69 Euro folgen, darüber sogar bis in den Bereich von rund 33,00 Euro aufwärts reichen können.Deutlich eintrüben dürfte sich das Papier bei einem Kursrückfall unter die Marke von rund 29,00 Euro, dann drohen nämlich direkte Rücksetzer auf die Dezembertiefs, darunter sogar auf das Kursniveau von grob 27,44 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.12.2016)