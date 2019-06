Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,38 EUR -0,28% (21.06.2019, 14:44)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (21.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Das papier des Bochumer Immobilienkonzerns Vonovia sei erneut Schlusslicht im Auswahlindex DAX. Binnen Monatsfrist summiere sich das Minus nunmehr auf über 10%. Anleger würden aufgrund der Diskussion um den vom Berliner Senat verabschiedeten Mietendeckel das Weite suchen und eine Ausweitung der Maßnahme auf andere Bundesländer befürchten. Sie würde Immobilienkonzerne bremsen und die Ertragssituation verschlechtern. Aber: Inwiefern träfe ein solcher Schritt Vonovia? Und sei eine solche Ausweitung nicht längst im Aktienkurs eingepreist?Zur aktuellen Entwicklung habe sich jetzt die Schweizer Großbank UBS geäußert und die Einstufung für Vonovia in einer aktuellen Studie auf "buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Sorge der Anleger sei übertrieben, dass von dem vom Berliner Senat verabschiedeten Mietendeckel eine Ansteckungsgefahr auf andere Bundesländer ausgehen könnte, schreibe Analyst Charles Boissier in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Die Hauptstadt sei ein spezieller Fall, einzig in Hamburg und Bremen sei das Risiko für die Immobilienbranche ebenfalls hoch. Vonovias Portfolio stufe Boissier vor diesem Hintergrund als das zweitsicherste nach dem von Wettbewerber LEG Immobilien ein.Damit stütze die UBS die Einschätzung des "Aktionärs", der das Abwärtsrisiko für die Vonovia-Aktie als begrenzt ansehe und das Papier zum Kauf empfehle, so Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:43,25 EUR -0,71% (21.06.2019, 14:32)