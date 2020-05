- CARR: Gebundene jährlich wiederkehrende Einnahmen (Committed Annual Recurring Revenue): Es sei immer wichtig, zu überwachen, wie gut es um die regelmäßige Einnahmen des Unternehmens stehe. Stärker wachsende CARR bedeute stärkeres Cloud-Unternehmen.



- Cash Flow: Die Umwandlung von Einnahmen in Cash sei wichtig, da Cloud-Unternehmen zukünftige Investitionsmöglichkeiten erwägen würden. Einige würden die Effizienz messen, um dies anzuzeigen, d.h. Umsatzwachstum plus freie Cash-Flow-Marge.



- CAC: Amortisationsdauer der Kundenakquisitionskosten (Customer Acquisition Cost Payback Period): Dies sei die Zeitspanne, die ein neuer Kunde benötige, um genügend Wert zu generieren, um die Vertriebs- und Marketingkosten zurückzuzahlen. Für ein Cloud-Unternehmen sei es schwierig, Wachstum zu finanzieren, wenn die Amortisation der CAC mehr als 36 Monate betrage.



- Customer Lifetime Value (CLTV): Dies sei der Nettogegenwartswert der erwarteten wiederkehrenden Gewinnströme eines bestimmten Kunden, abzüglich der Akquisitionskosten. Als Faustregel gelte, dass Cloud-Unternehmen einen CLTV/CAC Bereich von 3,0x oder höher anstreben sollten.



- Churn: Churn sei anderer Begriff für Vertragsverlängerungsraten von Kunden. Wenn ein Cloud-Unternehmen viele Verlängerungen und Upgrades von Diensten generieren könne, könne dies ein großer Vorteil sein.



Unserer Ansicht nach haben die Vorteile des Software- und Geschäftsmodells von Cloud-Unternehmen in der Vergangenheit im Vergleich zu Nicht-Cloud-Softwareunternehmen zu besseren Margen, Wachstum, freiem Cashflow und Effizienz geführt, so Chris Gannatti, Head of Research, Europe, WisdomTree.



Gegenwärtig gebe es Tausende privater Cloud-Unternehmen und 86 von ihnen würden als so genannte "Einhörner" im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar gelten. In diesem aktiven Ökosystem sei das zukünftige Potenzial der Cloud Technologie vorstellbar, denn viele der disruptiven, spannenden Ideen kämen von diesen neuen Firmen. Bis 2030 könnte mehr als 80 Prozent der Unternehmenssoftware in der Cloud laufen.



Angesichts dieses Potenzials sei das Interesse der Investoren offensichtlich. Cloud Computing könnte ihnen im Verlauf der nächsten zehn Jahre den Weg zu einem spezifischeren Exposure zu Technologiefirmen mit ganz anderen Wachstumsperspektiven bereiten.



Der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) weise zwar ein Exposure in Cloud-Unternehmen auf, dennoch bestehe ein Unterschied zwischen einem diversifizierten Ansatz im Technologiesektor - bei dem einige Unternehmen mit der Cloud in Berührung kämen und andere nicht - und einem Ansatz, bei dem sich jedes einzelne Unternehmen auf die Cloud als Hauptgeschäftsstrategie konzentriere. Viele Investoren würden eine spezifische These hinsichtlich der Cloud vertreten und demzufolge auch eine spezifische Strategie befürworten, die sie umsetzen könnten.







