Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (31.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) weiterhin zu kaufen.Die erfreuliche operative Entwicklung in H1/2018 gäbe gute Hinweise auf die Skalierungshebel des Geschäftsmodells, die durch die jüngsten Zukäufe weiter gestärkt worden seien. Die vorzeitige Verlängerung der Kooperation mit Triathlon (Segment "VP", Marktsegment Intralogistik) verbessere gleichzeitig die Basis des Seriengeschäfts, das nach Auffassung der Analysten in H2/2018 kräftig ausweitet werde. Ferne würde auch im Segment Voltaforce die Serienfertigungen noch 2018 hochgefahren.Beides habe Einfluss auf die Schätzung der Research Boutique aus Frankfurt/M. Sie würden ihre Schätzreihe erhöhen. Ferner fließe die beeindruckende Nachfrage-Dynamik in ihre Bewertung ein.Die Branche boome, so die EQUI.TS-Experten - der Orderbestand bis Mitte 2023 sei aktuell auf ca. EUR 1 Mrd.-angewachsen; er bestehe sowohl aus fest zugesagten Bestellungen (EUR 740 Mio.) als auch aus (gewichteten) Absichtserklärungen. Neben Intralogistik werde Bergbau 2019 der wesentliche Treiber sein.Die Guidance für 2018 sei aufgrund der Navitas Systems LLC - Übernahme umsatzseitig von ca. EUR 60 Mio. auf ca. EUR 65 bis EUR 70 Mio. erhöht worden. Die EBIT-Marge werde nun mit ca. 7% (alt: ca. 10%) angestrebt, denn die Neugestaltung des Kooperationsvertrages mit dem wichtigen Partner Triathlon koste in 2018 ca. EUR 2 Mio.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen unverändert die am hiesigen Prime Standard notierte Aktie des auf E-Mobility ausgerichtete Batterie-Systeme-Herstellers zu kaufen. Das Kursziel werde bei EUR 33,00 belassen. (Analyse vom 31.08.2018)