Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

14,52 EUR -1,09% (09.04.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

14,32 EUR -0,69% (09.04.2019, 17:44)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (09.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) und bestätigen das Kursziel von EUR 22,50.Die Orderentwicklung sei erfreulich und die Wachstumsbasis beim "E-Mobility-First Mover" aus Ost-Westphalen werde breiter, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben.Es zeige sich, dass die Strategie der schnellen Marktanteilsgewinne aufgehe. Das Geschäftsjahr 2018 habe sogar die ursprüngliche Guidance deutlich übertroffen. Die jetzt erstmals veröffentlichte Guidance für 2019 sehe bei Voltabox erneut Wachstum und zwar über 55% zum Vorjahr, vor. Es seien Jahreserlöse von EUR 105 bis EUR 115 Mio. und eine EBIT-Marge von ca. 8 bis 9% in der offiziellen Finanzplanung vermerkt.Auf ein wichtiges Detail würden die Analysten aufmerksam machen: Nach der Neugestaltung der Kooperation mit Triathlon könne VBX ab 2019 bei Intralogistik-Kunden in Europa und USA direkt anbieten und zügig Märkte erschließen.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis verbessere sich also, weshalb Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS Gmb, ihre Empfehlung des vorsichtigen Kaufens bestätigen. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link