Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

8,64 EUR +19,17% (12.02.2020, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

8,64 EUR +19,34% (12.02.2020, 16:06)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (12.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Voltabox habe heute den Abschluss eines langfristigen Rahmenvertrages mit der e-troFit GmbH bekannt gegeben. Der Vereinbarung sei eine Kooperation beider Unternehmen vorangegangen, die in der zweiten Jahreshälfte 2019 gestartet sei. Voltabox werde als bevorzugter Lieferant von Hochleistungsbatteriesystemen fungieren, die in die Dieselbus-Nachrüstlösungen von e-troFit integriert würden. Das Unternehmen erwarte durch die Nachrüstung von Bussen einen zusätzlichen Umsatz im einstelligen Millionenbereich (bereits seit Q3/19-Bericht in 2020-Guidance enthalten). Das erste Nachrüstungsprojekt habe bereits 2018 stattgefunden, die ersten umgerüsteten Busse seien 2019 von den Stadtwerken Landshut in Betrieb genommen worden.Die mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnete und vom Kraftfahrt Bundesamt genehmigte Umrüstlösung von e-troFit sei ein alternativer und wettbewerbsfähiger Weg zur Elektrifizierung und Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes. Neben e-troFit (100% Tochter von in-tech GmbH) seien Voltabox und der strategische Partner ZF Friedrichshafen AG Teil des Konsortiums, das voraussichtlich dazu beitragen werde, bestehende mit Verbrennungsmotoren betriebene Busflotten von Kommunen und Gemeinden zu elektrifizieren.Nach Angaben von e-troFit biete die Umrüstlösung eine Kostenersparnis von bis zu 50% gegenüber dem Kauf eines E-Busses. Zudem ermögliche die Umrüstlösung einen schnellen und kostengünstigen Einstieg in die Elektromobilität, bei dem bestehende Fahrzeuge nachhaltig und umweltfreundlich weiter genutzt würden. Auch könnten neue Elektrofahrzeuge ohne eigene Entwicklungskosten schnell auf den Markt gebracht werden. Daher plane e-troFit, das von der Muttergesellschaft mit dem Ziel gegründet worden sei, die e-troFit-Lösung in die Serienproduktion zu überführen, künftig komplementär auch Hersteller von Nutzfahrzeugen zu adressieren.Der Analyst betrachte die neue Rahmenvereinbarung als einen wichtigen Schritt zur weiteren Diversifizierung der Erlösbasis und der Teilhabe an attraktiven Wachstumsmärkten. In Deutschland würden bspw. die kommunalen Busbetreiber durch ein öffentliches Förderprogramm in Höhe von 350 Mio. Euro incentiviert, die Busflotten zu elektrifizieren. Die Nachrüstung bestehender Busse qualifiziere sich dabei als förderungsfähige Lösung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.