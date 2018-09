"Das haben sich die USA zu einem gewissen Teil auch selbst zuzuschreiben, denn wie bereits erläutert, lädt der amerikanische Protektionismus nicht unbedingt zu Investitionen und einer Ausweitung der Produktion ein. Das wird insbesondere China zu spüren bekommen. Das Land wird die Produktion bestimmter Waren deutlich zurückfahren müssen, um den weggefallenen Markt auszugleichen", so der Experte. Aber auch die ohnehin schon gebeutelten Emerging Markets würden unter der US-Politik leiden, denn ihnen würden die dringend benötigten Investitionen fehlen.



Gefahr für die Weltwirtschaft drohe jedoch auch vonseiten der EU. Insbesondere die Geldpolitik könnte zu einem Problem werden. "Die EZB kann es nicht allen Mitgliedern der Währungsunion Recht machen. Die historisch niedrigen Zinsen, die die Wirtschaft durch billige Kredite ankurbeln sollen, beweist das eindrücklich. Während die einen Länder das Programm nutzen um wahre Schuldenberge anzuhäufen, leiden andernorts die Menschen unter einer heimlichen Enteignung ihrer Sparvermögen - und dann sollen sie noch für die Schulden der anderen Länder aufkommen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum die Stimmen nach einem EU-Austritt in immer mehr Ländern laut werden. Sollten diese sich durchsetzen, könnte das katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft haben", befürchte Sadowski.



Trump könnte im Wahlkampf 2020 unberechenbar werden



In nur zwei Jahren stünden erneut die Präsidentschaftswahlen in den USA an - und es sei davon auszugehen, dass Donald Trump eine zweite Amtszeit anstreben werde. "Sein Problem könnte sein, dass der positive Effekt seiner Steuerreform genau zu diesem Zeitpunkt nachlässt und es in der Folge zu Jobverlusten kommt. Das macht sich im Wahlkampf nicht besonders gut und er wird eine Ablenkung brauchen. Bleibt zu hoffen, dass er sich nicht gerade einen Krieg einfallen lässt, um von seinen Misserfolgen im eigenen Land abzulenken. In der Vergangenheit kam eine solche Taktik bereits mehrfach erfolgreich zum Einsatz", führe der Experte aus.



Als wahrscheinlichstes Ziel eines solchen Krieges sehe Sadowski den Iran. "China bekämpft Trump bereits über seinen Handelskrieg. Einen zusätzlichen militärischen Schlag halte ich für ausgeschlossen, auch aufgrund der schieren Größe des Gegners. Nordkorea scheidet meiner Ansicht nach ebenfalls aus, da es über atomare Waffen verfügt und damit eine zu große Gefahr darstellt. Der Iran hingegen ist auch international eher isoliert und könnte Trump als vergleichsweise leichtes Ziel erscheinen", erkläre Sadowski.



Sollten die beschriebenen Szenarien eintreten, fehle es an regulatorischen Instrumenten, um der Entwicklung entgegenzuwirken



Breche das Wirtschaftswachstum ein, hätten viele Staaten kaum noch Möglichkeiten mäßigend einzugreifen, wodurch die Folgen nicht abgemildert werden könnten. "Das Problem ist, dass viele Staaten sich bereits beim Umgang mit der letzten Finanzkrise viel zu hoch verschuldet haben, um das Wirtschaftswachstum mit staatlichen Investitionen zu stützen. Nun sind die Kassen leer. Kommt eine Inflation hinzu werden die Zentralbanken jedoch nicht zögern, die Zinsen wieder zu erhöhen - was es am Ende noch schwerer für diese Staaten macht, Geld für die heimische Wirtschaft aufzubringen", warne Sadowski und erwähne noch ein weiteres Problem, dass sich weltweit immer wieder zeige: "In vielen Ländern ist das politische Klima stark aufgeheizt und die Parteien stehen sich nahezu unversöhnlich gegenüber. Statt an einem Strang für das Wohl ihres Landes zu kämpfen, verlieren sie sich in Grabenkämpfen, die über die eigentlichen Probleme hinwegtäuschen sollen. So blockieren sich die Länder selbst. Und auch auf internationaler Ebene, beispielsweise in der EU, sieht es kaum besser aus."



Bleibe zu hoffen, dass zumindest einige der prophezeiten Szenarien nicht in dieser Art eintreffen und die Staaten lernen würden, wieder zusammenzuarbeiten, anstatt aufeinander loszugehen. Denn sonst würden düstere Aussichten drohen. (18.09.2018/ac/a/m)







