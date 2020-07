WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (30.07.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Wenig überraschend sei auch der Wolfsburger Autokonzerns infolge der Corona-Krise im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr in die roten Zahlen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Volkswagen sollte aber im Gesamtjahr 2020 noch deutlich schwarze Zahlen schreiben. Margen bzw. Gewinngrößen auf dem Niveau des Jahres 2019 seien jedoch frühestens wieder 2022 zu erreichen. Schwope gehe davon aus, dass Autoproduktion und - absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 global und branchenweit um 15 bis 25% einbrechen würden. Für den Volkswagen-Konzern rechne er im laufenden Jahr lediglich mit einem Absatz zwischen 9 und 9,5 Mio. (2019: 11 Mio.) Fahrzeugen, so dass der Konzern vorübergehend auf das Niveau des Jahres 2012 zurückfallen würde. 2021 sollten die Wolfsburger aber wieder mehr als 10 Mio. Autos verkaufen können. China mache Hoffnung und zeige möglicherweise den Weg aus der Coronavirus-Krise auf. So habe der Konzern im Reich der Mitte im Juni ein recht geringes Auslieferungsminus gegenüber dem Vorjahresmonat i.H.v. 3,9% verzeichnet, nachdem im April und im Mai sogar Zuwächse hätten erzielt werden können (Mai: +5,7%, April: +1,0%, März: -35,5%, Februar: -74,0%, Januar: -11,3%). Zudem erwarte der Konzern in China für das laufende Jahr erstaunlicherweise ein leichtes Wachstum im Premium-Segment!Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie mit dem unveränderten Kursziel von 140 Euro. (Analyse vom 30.07.2020)