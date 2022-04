Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Vergangene Woche habe Volkswagen-CFO Arno Antlitz angekündigt, bis 2030 das Angebot an Verbrennermodellen des Konzerns um 60 Prozent zu reduzieren und sich zukünftig auf die Produktion margenstärkerer Fahrzeuge zu konzentrieren. Zudem solle der Fokus nicht mehr auf hohen Absatzzahlen liegen. Das bereite bei der spanischen VW-Tochter Seat nun Sorgen.Seat habe in den letzten beiden Jahren Verluste eingefahren und habe aktuell kein vollelektrisches Modell im Angebot. Auch in Zukunft sei ein reines Elektromodell bei der Marke nicht in Planung. Um den Verlusten ein Ende zu setzen, sei vor vier Jahren begonnen worden unter der neuen Marke Cupra, einer Tochter der Spanier, hochpreisigere und margenstärkere Fahrzeuge anzubieten. Von Cupra gebe es bereits elektrifizierte Fahrzeuge und vier neue elektrifizierte Modelle sollten hinzukommen.Während Cupra damit für die elektrische Zukunft stehe, sei Seat mit dem Verbrennungsmotor eher die Vergangenheit und die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Marke Seat zum Ende des Jahrzehnts eingestellt werde. Das Seat-Werk in Martorell solle auf Elektroautos umgestellt werden.Im vergangenen Jahr habe Cupra bereits einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erzielt und sich damit immerhin für fast ein Viertel des Seat-Umsatzes verantwortlich gezeichnet. Dieses Jahr solle der Umsatz bereits fünf Milliarden Euro betragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.