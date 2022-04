Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (05.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Angesichts anhaltenden Chipmangels und weltweiter Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie habe sich der DAX-Konzern auf dem US-Markt zu Jahresbeginn schwergetan. Im Auftaktquartal habe VW dort laut Mitteilung vom Montag knapp 65.000 Neuwagen abgesetzt - das seien 28,5 Prozent weniger als noch vor einem Jahr gewesen.Bereits im letzten Vierteljahr 2021 seien die Verkäufe in den USA deutlich zurückgegangen. Im jüngsten Quartal habe VW bei fast allen wichtigen Modellen starke Einbußen hinnehmen müssen. Die in den USA eigentlich beliebten SUV Tiguan und Atlas - von denen die Bilanz im Vorjahr sehr profitiert habe - hätten ähnlich starke Rückgänge wie Jetta und Passat verbucht. Beim Elektromodell ID.4 seien die Verkäufe zwar um 481 Prozent gestiegen, sie hätten mit 2.755 Stück aber noch relativ wenig zum Gesamtergebnis beigetragen.VW wolle im Mai mit der Serienproduktion seines Elektro-Kompakt-SUV ID.4 im Werk in Emden beginnen. Das habe der Autokonzern nach einem Besuch des Standortes von VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter und der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo Ende vergangener Woche in der Seehafenstadt angekündigt. Zuvor hätten mehrere Medien berichtet. Mit dem Bau des neuen Modells steige VW in Emden auf die Elektromobilität um. Emden sei dann nach dem Werk im sächsischen Zwickau der zweite Standort in Deutschland, an dem das Modell gefertigt werde.Am Freitag hätten bereits die Volkswagen-Töchter Audi und Porsche schwache Absatzzahlen für den US-Markt präsentiert. Porsche habe nach einem starken Ergebnis im Vorjahreszeitraum ein Minus von knapp einem Viertel auf 13.042 Autos verzeichnet. Bei Audi sei der US-Absatz in den drei Monaten bis Ende März sogar um 35 Prozent auf 35.505 Autos gesunken. Der Konkurrent BMW dagegen habe bei seiner Stammmarke ein Verkaufsplus von 3,2 Prozent auf 73.714 Neuwagen geschafft.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link