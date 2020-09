WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.So schön und harmonisch könne Rivalität sein. Tesla sei dem VW-Konzern jahrelang im Bereich E-Mobilität davongefahren. Spätestens seit dem Start des ID.3, Porsche Taycan und der Vorstellung des Skoda Enyaq schlage VW aber umfassend zurück. Dennoch sei der gegenseitige Respekt groß. VW-Chef Herbert Diess habe sich immer wieder als Fan von Elon Musk geoutet und den Software-Vorsprung der US-Amerikaner gelobt. Nun gebe der Tesla-Chef etwas zurück: Sein Besuch bei VW und das Probefahren des ID.3 sei ein Zeichen von gegenseitigem Respekt und tolle Werbung für die Elektroauto-Bemühungen von VW.Dabei habe der ID.3 Marketing gar nicht mehr nötig. Ein VW-Sprecher schreibe dem "Aktionär" gerade: "Die Nachfrage zum Verkaufsstart des ID.3 in Europa war enorm. Die erste, auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Auflage der 1st Edition war schnell überbucht." Während LG die Batterien für den ID.3 liefere, bleibe auch Samsung SDI ein wichtiger Partner von VW. "Samsung beliefert Volkswagen mit Batteriekomponenten in Europa", so der Sprecher.Während Herbert Diess schon 2023 mit bis zu 1,5 Millionen Elektroautos Tesla einholen könnte, bleibe er bei einer anderen Disziplin weiter im Hintertreffen: Der Aktienkursentwicklung. Tesla sei aktuell mit 300 Milliarden Euro rund vier Mal so viel wert wie der gesamte VW-Konzern - obwohl dieser 2021 sieben Mal so viel erlöse. Bei der Dynamik punkte jedoch weiterhin Tesla: 2021 werde ein Wachstum von 35 Prozent erwartet, während laut Bloomberg der VW-Koloss nur mit 12 Prozent wachse. VW habe ein 2021er KGV von 7, während Tesla mit dem 120fachen Gewinn bewertet werde.Zumindest in einer Disziplin hole VW-Chef Diess langsam aber sicher auf: Er gebe sich ähnlich locker wie Elon Musk - etwa beim Elektro-Surfen auf dem Gardasee. (Analyse vom 08.09.2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:147,66 EUR -1,76% (08.09.2020, 11:45)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:148,04 EUR -1,16% (08.09.2020, 11:30)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039