Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

202,95 EUR -0,93% (29.07.2021, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

202,85 EUR -0,49% (29.07.2021, 10:00)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (29.07.2021/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und steigert das Kursziel.Das operative Halbjahresergebnis von EUR 11,4 Mrd. lasse auf ein neues operatives Rekordergebnis in 2021 von mehr als EUR 18 Mrd. hoffen. Allerdings seien die Ergebnisgrößen in China unbefriedigend. Im Rahmen des New-Auto-StrategieTages am 13. Juli habe der Vorstand schon die ursprüngliche Spanne für die operative Umsatzrendite für 2025 von 7% bis 8% auf 8% bis 9% und jetzt auch für 2021 angehoben. Die Analysten hätten ihre Zweifel bezüglich der Erhöhung der mittelfristigen Zielspanne, denn in der Vergangenheit seien Ziele durch externe (Pandemie) oder interne (Diesel-Skandal) Ereignisse, aber auch durch bloße Marktschwächen oft Makulatur geworden.Von einer Rückkehr zum weltweiten Absatzniveau des Jahres 2019 (11 Mio. Autos) würden die Analysten erst für 2022 ausgehen. Für 2021 würden sie mit einem Gesamtabsatzvolumen des Volkswagen-Konzerns in einer Bandbreite von 10,1 Mio. bis 10,6 Mio. Fahrzeugen rechnen. Bei batterie-elektrischen Fahrzeugen würden sie in diesem Jahr Auslieferungen in einer Range von rund 500.000 bis 700.000 Einheiten erwarten. Im kommenden Jahr könnte Volkswagen bei den BEV-Auslieferungszahlen dann auf Augenhöhe mit Tesla liegen und im Jahr 2023 sogar Weltmarktführer werden. Die anstehende Akquisition von Europcar würden die Analysten als Baustein einer Multichannel-Strategie sehen.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Volkswagen-Aktie fest und erhöht das Kursziel von 260 auf 270 EUR. (Analyse vom 29.07.2021)