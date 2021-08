12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) von "Kauf" auf "Halten" herab.Trotz der weiterhin anhaltenden Versorgungsengpässe bei Halbleitern habe Volkswagen im ersten Halbjahr 2021 rund 5 Mio. Fahrzeuge ausliefern können. Die absatzstärksten Marken hätten sich unter anderem aus Volkswagen PKW, Audi und Škoda zusammengesetzt. Es habe in allen Weltregionen ein enormes Absatzplus verzeichnet werden können, wobei in der Kategorie Übrige Märkte die Türkei mit einem Absatzplus von 75,4% besonders hervorgestochen habe. Laut Pressemitteilung des Konzerns erwarte man sich 2022 auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren (5,4 Mio. Fahrzeuge) und dieses 2023 zu übertreffen. Beim Umsatz hingegen übertreffe man bereits das Vorkrisenniveau: Das Unternehmen habe satte EUR 129,7 Mrd. (H1 2019: EUR 125,1 Mrd.) einnehmen können und habe damit die Analystenerwartungen von EUR 119,8 Mrd. klar übertroffen. Auch mit einem Gewinn je Anteilsschein von EUR 16,2 (Konsens: EUR 14,4) und einem bereinigten Gewinn je Anteilsschein von EUR 16,9 (Konsens: EUR 14,4) habe der Automobilgigant klar überzeugen können.Mitte Juli habe der Vorstand die New Auto Strategy vorgestellt. Diese beinhalte unter anderem das Ziel, dass die Marke Porsche bis 2023 aus einem 30%-Mix von Batterie betriebenen Elektroautos bestehe, mit einem geplanten Anstieg auf 40% bis 2025. Die Hoffnung sei nicht nur insgesamt an das Absatzvolumen von Tesla heranzukommen, sondern dieses bis 2023 sogar zu übertreffen. Dabei solle der im kommenden Jahr erscheinende, vollelektrische Porsche Macan SUV helfen, welcher ein direkter Konkurrent zum Telsa Model Y sein werde. Dieser werde eines von zwölf neuen Batterie betriebenen Elektroautos sein. Es sei geplant, dass der Produktmix von Volkswagen bis 2025 aus ca. 20% Batterie betriebenen elektrischen Autos bestehen werde. Damit zähle Volkswagen zu den Vorreitern der Branche.Premium Plattform Elektrik (PPE) sei die Bezeichnung der Fahrzeugplattform "für elektrisch angetriebene Fahrzeuge der Premium-, Sport- und Luxusklasse" des Konzerns, welche ab dem kommenden Jahr auf den Markt kommen sollten. Dazu zähle unter anderem der Audi A6 e-tron (geplant für 2023), welcher sich mit einer 300 km-Reichweite nach gerade mal 10 min. Ladezeit auszeichne.Das Unternehmen sehe sich "gut vorbereitet" auf die kommenden Monate, vorbehaltlich einer Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Unter Berücksichtigung des soliden Halbjahresergebnisses, in welchem jegliche Analystenerwartungen übertroffen worden seien, stimme Rechberger dieser Einschätzung zu.Beim Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 werde natürlich als erster Problempunkt die Ungewissheit durch Corona genannt. Des Weiteren werde jedoch nun auch davon ausgegangen, dass der branchenweite Halbleiterengpass den Gesamtjahresabsatz belasten könnte. Kompensiert werde dieses grundsätzlich klar negative Umfeld ein wenig durch die Tatsache, dass dies auf der anderen Seite die Durchsetzbarkeit höherer Preise und Margen ermögliche und eine starke Nachfrage nach Gebrauchtwagen mit sich bringe.Deshalb nimmt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie von "Kauf" auf "Halten" zurück. (Analyse vom 24.08.2021)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.