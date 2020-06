Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

152,52 EUR +2,38% (08.06.2020, 10:20)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (08.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess habe das Topmanagement des weltgrößten Autokonzerns in der Corona-Pandemie auf weitere Sparbemühungen eingeschworen. Ein Sprecher des Unternehmens habe am Sonntag bestätigt, dass Diess auf einer internen Veranstaltung in der vergangenen Woche darüber gesprochen habe, wie weiter gespart werden könne. "Dabei gab es grundsätzliche Überlegungen, mit welchen weiteren Kostenmaßnahmen auf die Pandemie reagiert werden kann", habe der Sprecher gesagt. Konkrete Beschlüsse gebe es aber noch nicht. Zuvor habe die Branchenzeitung "Automobilwoche" darüber berichtet.Diess wolle demnach den Sparkurs massiv verschärfen. "Wir müssen die F+E-Ausgaben, Investitionen und Fixkosten gegenüber bisherigem Planungsstand deutlich kappen", habe das Blatt Diess aus einer Rede vor Topmanagern am Donnerstag zitiert. Die Nettoliquidität des VW -Konzerns werde "mindestens noch bis Juli wegen schwacher Nachfrage weiter abnehmen". Laut Teilnehmern müsse daher etwa die Hauptmarke VW Pkw ihre Sachgemeinkosten - das seien zum Beispiel Sachkosten in der Verwaltung und für Hilfsstoffe in der Produktion - nun um 20 Prozent reduzieren. Für neue Vorhaben würden Budgets aus den Vorjahren nicht mehr einfach fortgeschrieben. Dennoch würden im laufenden Jahr "nicht alle VW-Marken ein positives Jahresergebnis schaffen".Weil auch bei den Produkten nicht alles reibungslos laufe, solle die Modellvielfalt noch stärker auf den Prüfstand. So lasse Diess analysieren, welche Modelle künftig komplett entfallen könnten, was auch Arbeitsplätze in den Werken betreffen würde, habe es in der "Automobilwoche" geheißen. Diess habe schon öfter angekündigt, dass die Angebotspalette aus Kostengründen gestrafft werden solle.Derzeit würden zwei wichtige Fahrzeugprojekte den Wolfsburgern viel Arbeit machen: Der neue Golf 8, der seit vergangenem Jahr produziert werde, mache noch immer Probleme, gerade erst beendete VW einen Lieferstopp wegen einer Fehlfunktion im Notrufassistenten. Auch beim ID3, mit dem Volkswagen in der Elektro-Ära den Erfolg des Golfs als Massenmodell fortführen wolle, gebe es derzeit Verzögerungen, weil es mit der Software hake. Immerhin solle der ID3 von Anfang an Geld verdienen. Bei den bisherigen reinen Elektromodellen E-Up und E-Golf sei das aber nicht der Fall, habe es im Blatt geheißen. Die beiden Autos würden noch auf einer anderen Plattform als der kommende ID3 basieren.Insgesamt sehe Diess den Konzern bei der Elektromobilität und der Vernetzung im Auto noch im Hintertreffen zum US-Elektropionier Tesla . "Es werden noch Jahre vergehen, bis wir bei der Software die erforderlichen Kompetenzniveaus erreicht haben, um vorn im Wettbewerb mitzuwirken", habe Diess demnach vor den Führungskräften eingeräumt. Unter Führung des neuen Audi-Chefs Markus Duesmann, der im Konzernvorstand auch die Elektroambitionen federführend in der Hand halte, habe ein neues Projekt zum Ziel, die Softwareentwicklung deutlich zu stärken. Bis 2025 wolle VW nach früheren Angaben über 60 Prozent der Software im Auto selbst programmieren, bisher seien es unter 10 Prozent gewesen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:152,64 EUR +2,86% (08.06.2020, 10:35)