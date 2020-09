WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern habe lange geschlafen. Jetzt sei aber der hochskalierende Elektroautobaukasten MEB fertig, auf dem gleich Dutzende Modelle gebaut würden. Die Attacke von Tesla mit dem Model Y wolle VW man mit den SUVs ID.4 und AUDI Q4 abwehren. Und seit der Vorstellung letzter Woche sei es kurioserweise auch ein Skoda, der Tausende Elektroauto-Fans (die Social-Media-Reaktionen seien stark) vom Hocker reiße.Das SUV Enyaq sei kräftig-dynamisch designt und ein Preis-Leistungs-Sieger: Bei ähnlicher Reichweite von bis zu über 500 Kilometer dürfte das Tesla Model Y ab 2021 in Europa rund 40% teurer sein. Doch es gebe ein Problem: Es gebe zu wenig Batterien, um die Nachfrage bewältigen zu können. Am Rande der Enyaq-Präsentation habe der Skoda-Österreich-Chef in einem Youtube-Interview gesagt, das Auto sei ein "großer, großer Meilenstein." Auf die Aussage, dass der Enyaq nun Skoda wohl "aus den Händen gerissen wird"", habe er allerdings erklärt, dass man wohl nicht genügend liefern könne, da der Weltmarkt für Batterien derzeit begrenzt sei. Zunächst sei offenbar für den österreichischen Markt nur mit rund 2.000 Stück zu rechnen. Das Werk in Tschechien dürfte insgesamt geschätzte 70.000 bis 80.000 herstellen können, eine Kapazitätsausweitung sei bereits anvisiert. Der Batterie-Engpass dürfte auch ein Grund für das vorübergehende Aus bzw. den Bestellstopp des Verkaufsschlagers e-Up sein.VW-Betriebsratschef Osterloh habe in einem Interview mit der Welt am Sonntag angedeutet, dass man überraschend schnell wachse. Tesla könne zwischen 900.000 und 1,5 Mio. Autos erreichen. "Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher", so Osterloh. (Analyse vom 07.09.2020)