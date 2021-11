Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (09.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Keine guten Vorzeichen derzeit für die VW-Aktie. Am Montag habe Jefferies das Papier auf "underperform" abgestuft. Dazu seien noch schwache Verkaufszahlen aus China gekommen.Der für die deutschen Automobil-Hersteller wichtige chinesische Automarkt habe auch im Oktober weiter schwach abgeschnitten. So seien im vergangenen Monat 1,74 Millionen Pkw, SUVs und Minivans an die Kunden ausgeliefert worden. 14 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Montag in Peking mitgeteilt habe.In China erschwere seit Monaten die schwierige Lage bei der Versorgung mit Elektronikchips die Situation am Markt. Gegenüber dem Vormonat September hätten die gesamten Auslieferungen in China allerdings angezogen. Das Land sei für die deutschen Autobauer der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt. Volkswagen sei als Marktführer im Massenmarkt des Landes besonders von dem Produktionseinbruch betroffen.Heiße: Für Volkswagen sei China in gewisser Art und Weise die Achillesferse. Zuletzt habe VW jedes dritte Auto in China verkauft. Darüber hinaus würden chinesische Start-ups wie Nio XPeng oder AIways den traditionellen Auto-Herstellern im E-Mobility-Segment das Leben schwer machen. Tesla sei zwar keine existenzielle Bedrohung, die VW-Aktie zu besitzen, sei vor diesem Hintergrund aber nicht attraktiv.Durch den schwachen Ausblick im Zuge der Q3-Zahlen habe die VW-Aktie bereits zuvor unter Druck gestanden. Die Abstufung von Jefferies habe erneut für lange Gesichter bei den Börsianern gesorgt.Die Aktie ist derzeit auf Richtungssuche. Ein starker Support verlaufe bei 177 Euro. Ein Kaufsignal ergibt sich erst, sobald die VW-Aktie die 50-Tage-Linie bei 193,51 Euro nach oben überwindet, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link