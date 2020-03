WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (30.03.2020/ac/a/d)



Die Auswirkungen des Coronavirus würden die Zahlen der Vergangenheit sowie die angestoßenen Anstrengungen Richtung Elektromobilität, autonomes Fahren etc. Überschatten. Dass Volkswagen 2019 sehr gut abgeschnitten habe, geschenkt. Dass VW-Chef Herbert Diess die Elektromobilität so beherzt und konsequent wie kein zweiter Automobilhersteller in Europa angehe, vergessen. Die Aktien von Volkswagen & Co würden derzeit reihenweise Abstufungen kassieren. Zugegeben, das Coronavirus komme für die Autobauer zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Sie müssten massiv in neue Antriebsformen, Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte investieren, um nicht den Anschluss an Tesla, Waymo oder auch Apple zu verlieren.Es mache derzeit wenig Sinn, mit Gewinnmultiplen zu jonglieren. Die Schätzungen für 2020, die Analysten vor Wochen getroffen hätten, seien ohnehin nur noch Makulatur. Sicherlich werde die Nachfrage in der Autoindustrie einen herben Einbruch erfahren. Es gebe aber auch positive Signale: Nämlich, dass sich die Lage in China allmählich wieder entspanne. Schließlich sei das Reich der Mitte der wichtigste Absatzmarkt für VW. Der Autokonzern habe zuletzt jedes vierte Auto in China verkauft.Volkswagen & Co seien vom Markt zum Teil so abgestraft worden, dass man meinen könnte, der deutsche Autobauer würde in Zukunft im Vergleich zu 2019 nur noch die Hälfte seiner Autos absetzen. Das erste Etappenziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie bleibe bei 125 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)