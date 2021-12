XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

166,50 EUR -0,74% (02.12.2021, 10:43)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die jüngsten Kursverluste der deutschen Autobauer hätten Anleger am Mittwoch zu Käufen genutzt. Vorausgegangen gewesen seien zuletzt herbe Verluste: BMW hätten in fünf Handelstagen bis zu fast 12% eingebüßt, Daimler fast 11%. Anders Volkswagen, bei denen sich zuletzt die Verluststrecke der vergangenen Monate fortgesetzt habe. Am Dienstag sei die VW-Aktie auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar gefallen.Mit einem Aufschlag in der Spitze von über 5% habe VW zu den großen Gewinnern im DAX gehört. Unter anderem habe die Aktie Rückenwind durch gute Nachrichten der Software-Sparte erhalten. Volkswagen wolle möglicherweise für die Sparte Cariad externe Partner mit ins Boot holen.VW müsse also in Sachen Elektromobilität und Software das Tempo hochhalten. Die Cariad-Plattform für andere zu öffnen, mache Sinn und komme an der Börse gut an. Ein IPO der Software-Sparte wäre sicherlich ein neuer Kurstreiber für die VW-Aktie. Die starke Unterstützung bei 155 Euro habe bislang gehalten. Die VW-Aktie habe sich wieder auf den Weg nach oben gemacht. Jetzt gelte es für das Papier, sich zwischen 160 und 164 Euro zu stabilisieren. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:167,40 EUR +1,54% (02.12.2021, 10:57)