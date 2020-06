Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

144,46 EUR -4,95% (09.06.2020, 18:10)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

145,56 EUR -1,98% (09.06.2020, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Nerven lägen blank - wieder einmal. Aber derzeit so deutlich wie vielleicht seit dem Beginn von "Dieselgate" vor fast fünf Jahren nicht mehr. VW-Konzernchef Herbert Diess gebe die Führung der Hauptmarke in der größten Autogruppe der Welt ab. Freiwillig und aus eigener Einsicht - oder müsse er sie abgeben? Sei es eine letzte Warnung an den gern offensiv und schneidig auftretenden Manager, nachdem sich in den vergangenen Monaten die Probleme und Kommunikationspannen gehäuft hätten? Offizielle Darstellung: Diess müsse "mehr Freiraum" für strategische Aufgaben erhalten. Inoffizielle Lesart bei so manchem: Er könne noch froh sein, wenigstens den Gesamtkonzern weiter steuern zu dürfen."VW hat in einer äußerst herausfordernden Zeit seine selbst angezettelte Führungskrise - die Transformation zum Elektroauto und die vom Coronavirus ausgelöste Weltwirtschaftskrise fordern alle Kraft und sollten keinen Raum für Betriebsratsrevolten lassen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research.Bei Volkswagen sei man die Machtkämpfe, Interessenkonflikte und sonstige Auseinandersetzungen fast schon gewohnt - zum Leidwesen der Beschäftigten, die ihr Unternehmen immer wieder in ein schlechtes Licht gerückt sehen würden. Jetzt habe aber der oberste Manager im Streit um die Verantwortung für Fehler den Bogen womöglich überspannt. Vor mehr als 3.000 Managern habe sich Diess in einer Videokonferenz über das Durchstechen sensibler Informationen zu den Schwierigkeiten beklagt, mit denen VW zu kämpfen habe. Beim Aushängeschild Golf 8 hinke die Produktion den Zielen dramatisch hinterher, Software-Probleme würden das Modell plagen, viele Mitarbeiter würden sich mit dem steigenden Druck alleingelassen fühlen. Auch der milliardenteure Hoffnungsträger ID.3 verzögere sich. Bei der Auto-Kaufprämie habe sich Diess mit Forderungen weit vorgewagt, die nicht gefruchtet hätten.Erst sei den einflussreichen Vertrauensleuten der IG Metall der Geduldsfaden gerissen. In einer beispiellosen Aktion hätten sie dem Vorstand per offenen Brief über weite Strecken das Misstrauen ausgesprochen. Kein Geheimnis sei, dass es insbesondere zwischen Betriebsratschef Bernd Osterloh und Diess seit langem krisele. Schon beim Sparprogramm "Zukunftspakt" seien beide heftig aneinander geraten.Aber auch Diess habe sich offenbar angegriffen gefühlt, weil Interna gestreut worden seien. Vorletzte Woche habe er sich im Aufsichtsrat erklären müssen. Ein Konzernsprecher habe gesagt, es sei nicht Diess' Absicht gewesen, die eigenen Aufseher anzugreifen. Dennoch hätten manche das offenbar als Untergraben der Autorität des obersten Konzerngremiums empfunden. Diess solle kurz vor dem Rauswurf gestanden haben, sei mitunter zu hören - v.a. formalrechtliche Bedenken hätten einige Entscheidungsträger noch davon abgehalten.Der Porsche/Piëch-Clan, der von Diess' Management-Qualitäten und Zukunftsorientierung überzeugt sei, stehe - vorerst - aber weiter zu dem promovierten Fertigungstechniker.Die Aufwärtsbewegung der Volkswagen-Vorzugsaktie habe exakt an der 200-Tage-Linie ihr Ende gefunden. Das Papier sei nach dem starken Anstieg in die Korrekturphase übergegangen. Eine Konsolidierung bis in den Bereich von 135 Euro wäre gesund. In diesem Bereich warte eine stärkere Unterstützungslinie. Gleichzeitig verlaufe hier auch die 100-Tage-Linie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: