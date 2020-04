Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,62 EUR +2,86% (29.04.2020, 09:13)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) von 120 Euro auf 130 Euro.Die weltweiten Fahrzeug-Auslieferungen des Autokonzerns seien infolge der Corona-Pandemie im 1. Quartal 2020 um 23,0% auf 2,006 Mio. Einheiten zurückgegangen. Im März habe das Minus bei 37,6% gelegen, so dass nur noch 0,623 Mio. Autos einen Abnehmer gefunden hätten. Der Konzern-Umsatz sei um 8,3% auf EUR 55,1 Mrd. gesunken.Das operative Ergebnis des Konzerns sei um 76,6% auf EUR 0,9 Mrd. eingebrochen. Die EBIT-Marge sei von 6,4% auf 1,6% gefallen. Das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Joint Ventures sei von EUR 1,1 Mrd. auf EUR 0,3 Mrd. zurückgegangen. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein um 86,1% auf EUR 0,4 Mrd. gesunkenes Ergebnis verblieben. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Vorzugsaktie von EUR 0,84 (Vj.: EUR 5,84). Die Netto-Liquidität des Konzernbereichs Automobile habe per 31.03. bei EUR 17,8 Mrd. gelegen (Vj.: EUR 16,0 Mrd.). "In Folge der Covid-19-Pandemie werden im Jahr 2020 die Umsatzerlöse des Volkswagen Konzerns voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Insgesamt rechnet der Volkswagen Konzern mit einem im Vorjahresvergleich gravierend rückläufigen, aber positiven Operativen Ergebnis für das Jahr 2020."Während die Q1-Zahlen infolge der Corona-Pandemie bereits massiv eingebrochen seien, erwarte Schwope für Q2 noch schlechtere Werte. Jedoch gebe China Hoffnung und fahre in der Coronavirus-Krise vorweg. Der Absatzrückgang im Reich der Mitte sei im März mit nur noch 36% gegenüber dem Februar (80%) deutlich moderater ausgefallen. Im April könnte das Minus sogar nur noch im einstelligen Prozent-Bereich liegen. Die Wiederaufnahme der Produktion in 32 von 33 chinesischen Werken dürfte den Weg auch für Europa aufzeigen. In Europa habe Volkswagen die Produktion in den ersten Werken wieder aufgenommen.Schwope erwarte, dass die meisten Werke in Europa in den Monaten Mai oder Juni wieder mit der Fertigung beginnen würden, wenngleich vorerst auch nicht im Umfang der Vor-Krisen-Zeit. Schließlich würden Autos nicht das erste sein, was die Kunden nach durchlittener Coronavirus-Krise kaufen würden. Der Analyst erwarte, dass Auto-Produktion und Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10% - 20% einbrechen würden, so dass der Konzern 2020 nur rund 9 Mio. bis 10 Mio. (2019: 11 Mio.) Fahrzeuge verkaufen könne und damit auf dem Niveau von 2012/13 liegen würde. Die Rückgänge der Gewinngrößen dürften prozentual deutlich höher ausfallen, wenngleich sie kaum zu kalkulieren seien. Jedoch sollte der Konzern auch 2020 noch deutlich schwarze Zahlen schreiben. Margen bzw. Gewinngrößen auf dem Niveau des Jahres 2019 seien nach Meinung des Analysten allerdings frühestens wieder 2022 zu erreichen. Die wirtschaftlichen Folgen von 9/11 und der Finanzkrise seien geringer gewesen als die wirtschaftlichen Probleme, die sich aus der Coronavirus-Krise ergeben würden.Marktbedingt passt Frank Schwope, Analyst der Nord LB, das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie auf EUR 130,00 (bisher: EUR 120,00) an und bestätigt zunächst das "halten"-Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 29.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:127,50 EUR +1,43% (29.04.2020, 09:28)