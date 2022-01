XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

192,88 EUR -0,11% (17.01.2022, 11:32)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zugegeben, die Performance der VW-Aktie seit unserer Depotaufnahme vor neun Monaten gibt noch keinen Anlass zum Jubeln, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Zu viele schlechte Nachrichten würden immer wieder den Kurs belasten. Angefangen von neuerlichen US-Prozessrisiken im Dieselskandal über Personalquerelen um CEO Diess, Anlaufprobleme beim E-Auto-Verkauf in China bis hin zu den Beschaffungsproblemen im Halbleitersegment. Letztere hätten inzwischen auch auf die Geschäftszahlen durchgeschlagen, so habe die Fahrzeugproduktion im dritten Quartal 2021 um 35% unter dem Vorjahreswert gelegen und auch der Umsatz sowie das bereinigte operative Ergebnis seien um 4% bzw. 12% zurückgegangen.Aus Sicht der Experten seien dies aber nur temporäre Probleme, die nicht den Blick darauf verstellen sollten, dass die Kernstory von VW völlig intakt sei. Denn mittelfristig hätten die Wolfsburger weiterhin das Zeug, zu einem, wenn nicht dem führenden Player im Megamarkt der Elektromobilität zu werden. Dafür würden gerade Milliarden in die eigene Softwareplattform und in die Batteriefertigung investiert. Sobald sich die oben genannten Probleme erledigen würden, könnte der VW-Aktie somit eine Neubewertung bevorstehen, denn mit einem KGV von unter 6 bilde der Kurs diese Potenziale nicht ansatzweise ab - ganz zu schweigen von der absurden Bewertungsdifferenz zum Konkurrenten Tesla. Kurzum: Eine langfristig spannende Investition für Nervenstarke.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie bei 250,00 Euro. (Ausgabe 1 vom 15.01.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:191,48 EUR -1,65% (17.01.2022, 11:47)