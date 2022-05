12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen (04.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nachdem der Volkswagen Konzern bereits Mitte April mittels vorläufiger Zahlen berichtet habe, dass er im ersten Quartal neuerlich üppig verdient habe, lege er nun nach und halte trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen durch den Krieg in der Ukraine und steigender Kosten an seinem Ausblick für das laufende Jahr fest. Sorgen mache man sich in Wolfsburg hingegen weiterhin um die Teile- und Rohstoffversorgung (Stichwort: Gas).Der Volkswagen Konzern zeige sich nach den starken Zahlen zum ersten Quartal selbstbewusst und bekräftige den wirtschaftlichen Turbulenzen durch den Krieg in der Ukraine und den steigenden Kosten zum Trotz seinen Ausblick für das laufende Jahr. Er halte somit an seiner Prognose fest, wonach der Umsatz 2022 um 8 bis 13% steigen und die operative Rendite in einer Spanne zwischen 7 und 8,5% zu liegen kommen solle. Das Management um Konzernchef Herbert Diess habe allerdings eingeschränkt, die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie auf das Geschäft des Konzerns und das Wachstum der Branche hätten sich noch nicht abschließend beurteilen lassen.Im ersten Quartal sei es sichtlich gelungen, die weltweiten Engpässe etwa bei Halbleitern und Kabelbäumen durch die Umverteilung der Bezugsquellen zwischen den großen Märkten in Europa, China sowie Nord- und Südamerika abzufedern. Volkswagen habe Mitte April auf Grundlage erster Schätzungen für das Auftaktquartal mit einem operativen Gewinn vor Sondereinflüssen von größenordnungsmäßig EUR 8,5 Mrd. überrascht. Dabei hätten die Wolfsburger massiv von Finanzinstrumenten profitiert, mit denen sie sich gegen den Anstieg der Rohstoffpreise abgesichert hätten. Die operative Rendite habe sich im ersten Quartal fast auf 13,5% (gegenüber 7,7% ein Jahr zuvor) verdoppelt. Das operative Ergebnis übertreffe mit letztlich EUR 8,3 Mrd. den Vorjahreswert um EUR 3,5 Mrd., das Ergebnis vor Steuern habe sich auf EUR 8,9 Mrd. (versus 4,5 Mrd.) verbessert.Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den Auslieferungen des Konzerns sei auf 5,2% gestiegen versus 2,5% ein Jahr zuvor.Die letzte Empfehlung zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2022)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.