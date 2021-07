XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

211,05 EUR -1,86% (15.07.2021, 10:10)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zu Beginn der Handelswoche habe VW-CEO Herbert Diess bei Analysten und Aktionären mit einem Update zur Konzernstrategie weitere Pluspunkte gesammelt. 2025 sollten nun vor Zinsen und Steuern 8 bis 9% vom Umsatz als Gewinn hängen bleiben. Bisher hatte VW mit 7 bis 8% kalkuliert.Volkswagen habe am Dienstag seine neue Konzernstrategie vorgestellt. Diess habe die Marge nach oben revidiert und habe einen Ausblick auf die neue Plattformstrategie gegeben. Unter anderem wolle Volkswagen durch vier Plattformen seine Größenvorteile umsetzen und die Kosten weiter senken. Besonders im Fokus stehe dabei die Mechatronics-Plattform SSP, welche hohes Kostensenkungspotenzial verspreche. Bis zum Jahr 2030 wolle VW die Hälfte seines gesamten Modellangebots auf Batterieautos umgestellt haben. Bei den Analysten sei das Update gut angekommen.Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen. Der Fokus auf Software und Digitalisierung zeige die Richtung an. Dadurch würden für VW neue Erlösquellen möglich. In einem freundlichen Gesamtmarkt bleibe die VW-Aktie unter den Auto-Werten erste Wahl. Anleger sollten sich von möglichen Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:211,65 EUR -1,83% (15.07.2021, 10:25)