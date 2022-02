Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (25.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktien von VW und der VW-Holdinggesellschaft Porsche hätten nach dem Schock durch den russischen Angriff auf die Ukraine wieder an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Die obersten Gremien des VW-Konzerns hätten am Vorabend einem Börsengang (IPO) der Sportwagentochter Porsche AG grundsätzlich zugestimmt.Die Umsetzbarkeit werde nun konkret geprüft. Zudem halte der VW-Konzern auch ein IPO für sein Elektroauto-Batteriegeschäft für denkbar, jedoch werde dies angesichts der Prüfungen für die Porsche AG derzeit nicht diskutiert. Die Batterie-Sparte werde in den nächsten Jahren mit Milliardeninvestitionen ausgebaut.Die VW-Aktien hätten bis gegen Mittag um 2,9 Prozent auf 181,12 Euro zugelegt. Für die Papiere der Porsche SE sei es um 2,0 Prozent auf 89,88 Euro aufwärts gegangen. Nachdem die Erwägung eines Börsengangs am Dienstag offiziell publik geworden sei, habe die VW-Vorzugsaktie an diesem und dem folgenden Tag in Summe bereits um fast zehn Prozent zugelegt. Am Donnerstag sei es im Zuge der allgemeinen Marktentwicklung infolge des Russland-Ukraine-Konflikts jedoch um etwa sechs Prozent abwärts gegangen. Die Aktien der Porsche SE seien in der Spitze um fast 20 Prozent hochgesprungen und hätten am Donnerstag rund sieben Prozent eingebüßt.Analysten und Marktexperten würden unisono auf den erheblichen Wert verweisen, der in beiden Aktien durch einen Börsengang freigesetzt würde. Dabei werde auf den aktuellen Konglomeratsabschlag verwiesen und die hohe Werthaltigkeit der Porsche AG, die ein zentraler Gewinnbringer der VW-Gruppe sei.Der Börsengang der Tochter-Porsche würde stille Reserven freisetzen und die Notierung von Volkswagen weiter antreiben. Zuletzt habe die Aktie von VW jedoch im Zuge der allgemeinen Marktschwäche im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts unter Druck gestanden. In diesem Zuge sei das erste vom AKTIONÄR in den Markt gelegte Abstauberlimit bei 170 Euro erreicht worden.Anleger bleiben bei der Volkswagen-Vorzugsaktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bei Porsche sollten Anleger die Gewinne weiter laufen lassen. (Analyse vom 25.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)