Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe vergangene Woche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Diese hätten zwar keinen "Ausreißer" nach oben dargestellt, seien aber solide gewesen. Die Aktie sei durchaus eine Wette wert.Die Credit Suisse habe die Volkswagen-Vorzüge im Anschluss an die Q1-Zahlen auf "outperform" belassen. Das Kursziel laute 205 Euro. Analyst Richard Carlson habe dem Autobauer ein starkes erstes Quartal angetrieben von den Premium-Marken im Portfolio attestiert. Das Vertrauen in die Zielsetzungen der Wolfsburger werde größer.Wenige Tage zuvor habe die kanadische Bank RBC die Strategie von Volkswagen gelobt und das Kursziel auf knackige 310 Euro festgelegt. Es gebe zwar kurzfristig Herausforderungen, dennoch sei der Autobauer langfristig gut positioniert, um von der Elektrifizierung und der Mobilität als Dienstleistung zu profitieren, so Analyst Tom Narayan.Sicherlich gebe es in Zukunft noch die eine oder andere Baustelle zu managen. Vor allem Die Software-Tochter Cariad müsse liefern. Auf der anderen Seite stimme die Elektro-Strategie von VW. Der Auto-Hersteller werde im laufenden Jahr noch mehrere neue Stromer-Modelle ausrollen und der Börsengang der Tochter-Porsche sollte stille Reserven freisetzen. Im Bereich zwischen 140 Euro und 145 Euro ist das Papier eine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.