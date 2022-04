Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während einige Automobilhersteller bei der Software auf die Zusammenarbeit mit Tech-Unternehmen wie Google oder Amazon setzen würden, wolle VW diese selbst entwickeln. Dafür gebe es bei den Wolfsburgern die Softwareeinheit Cariad, bei der VW-Chef Herbert Diess Anfang dieses Jahres die Aufsicht übernommen habe. Jedoch gebe es bei der Tochter weiterhin zahlreiche Probleme.Die Software für das eigene Auto-Betriebssystem und das automatisierte Fahren solle bis 2025 fertig sein. Dafür müsste allerdings schon in diesem Jahr die Basissoftware fertig sein, wovon VW noch weit entfernt sei, erkläre Jan Becker, Chef von Apex.AI, gegenüber dem "Handelsblatt". Ein weiterer Insider habe gegenüber der Zeitschrift gesagt, dass der Softwareplan von VW überambitioniert und die Softwareeinheit überfordert wirke.Dementsprechend unzufrieden sind auch viele der 5.000 Mitarbeiter und wollen das Unternehmen verlassen, so Julian Weber. Sowohl bei den Top-Managern als auch auf der unteren Ebene gebe es Abgänge. "Wir können uns vor Bewerbungen von Cariad kaum retten", verrate der Chef eines deutschen Softwarehauses dem "Handelsblatt". Für Cariad seien Entwickler aller VW-Marken zusammengebracht und zahlreiche weitere eingestellt worden.Für Probleme würden außerdem die zahlreichen Marken im Konzern sorgen, die jeweils ihre eigenen Entwickler und Pläne hätten. So habe sich im letzten Jahr zum Beispiel Porsche-CEO Oliver Blume mit seinem Apple-Pendant Tim Cook getroffen, um sich über deren Software zu erkundigen. Auch bei der Hardware hätten die VW-Marken keinen einheitlichen Chip-Lieferanten. Allerdings könne die Software nur optimal funktionieren, wenn ein einheitlicher Chip verwendet werde.Die Entwicklung der eigenen Software stelle ein Risiko für VW dar und sei aktuell von vielen Problemen geprägt. Jedoch würde ein Erfolg in diesem Bereich dem Konzern einen großen Vorteil gegenüber anderen Autobauern bieten. In Hinsicht auf die Elektromobilität sei Volkswagen jedoch stark positioniert und erfolgreich. Daher ist DER AKTIONÄR langfristig zuversichtlich gestimmt, so Julian Weber. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link