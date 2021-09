Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

193,98 EUR +1,59% (29.09.2021, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

194,14 EUR +2,18% (29.09.2021, 11:34)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (29.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Lieferengpass bei wichtigen Bauteilen wie Mikrochips bereite besonders den Autobauern immer größere Sorgen. Entsprechend durchwachsen sei auch die Entwicklung der Volkswagen-Aktie in den vergangenen Monaten. VW und andere Automobilhersteller würden mit neuen Maßnahmen versuchen, den Schaden zu begrenzen.Der Mangel an Mikrochips sei dramatisch - und wegen der Lieferkrise mache bei Autokonzernen nun ein eher unschön klingender Begriff die Runde: "Halden-Produktion". Ob Bordrechner oder Sensor: In modernen Wagen stecke überall Elektronik. Doch die Versorgung mit Elektronikteilen stocke weiter. Wie lange noch, wisse niemand genau. Große Fahrzeug- und Lastwagenbauer seien gezwungen, unfertige Modelle erst einmal auf den Werkshof zu stellen. In der Hoffnung, sie baldmöglich nachrüsten und ausliefern zu können.Dass überschüssige Autos sich phasenweise in rauen Mengen auf dem Fabrikgelände oder eigens reservierten Abstellflächen ansammeln würden, sei in der Tat nichts Ungewöhnliches. Doch in der aktuellen Chipflaute seien die Vorzeichen anders. Bei konjunkturellem Absatzschwund wie nach der globalen Finanzkrise 2007/2008 würden sich die Wagen stauen, bis die Nachfrage wieder anspringe und Hersteller ihre Überkapazitäten in der Fertigung angepasst hätten. Auch in den ersten Monaten der Corona-Krise im Frühjahr und Sommer 2020 sei das vielerorts so gewesen. Nun könnten Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden, obwohl die Nachfrage da sei.Die einzelnen Marken des Volkswagenkonzerns hätten jede Chance zur Produktion genutzt, heiße es. "Dazu gehört auch die Möglichkeit, Fahrzeuge zunächst unfertig zu bauen, um sie unverzüglich nachzurüsten, sobald die entsprechenden Halbleiter und Bauteile wieder vorrätig sind." Das komme aber nur infrage, falls der Mehraufwand nicht zu groß werde. "Bei jeder Marke gibt es konkrete Planungen für die Fertigstellung der Fahrzeuge, um sie sukzessive an den Handel und schnellstmöglich unseren Kunden zu übergeben."Das doch Problem sei ein beharrliches. VW-Chefkontrolleur Hans Dieter Pötsch habe der Deutschen Presse-Agentur jüngst am Rande der Automesse IAA Mobility gesagt: "Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir bis ins erste Halbjahr 2022, vielleicht noch weitergehender mit Auswirkungen zu rechnen haben." Konzernchef Herbert Diess habe angedeutet, die Vertragsstrukturen mit der Chipindustrie zu überprüfen: "Dann müssen wir uns wahrscheinlich direkter mit Halbleiterherstellern abstimmen und auch dort längerfristige Volumenzusagen eingehen."Nicht nur VW leide unter dem Chip-Mangel und so würden die Autobauer dringend nach Lösungen suchen oder sich zumindest um Schadensbegrenzung bemühen. Die Anleger würden die Probleme natürlich wahrnehmen und so wundere es nicht, dass die Aktie weiter mit dem Abwärtstrend kämpfe. Eine technische Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn der Kurs den GD200 bei der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke zurückerobere. (Analyse vom 29.09.2021)Mit Material von dpa-AFX