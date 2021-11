Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach dem schwachen Ausblick auf das Gesamtjahr und den Querelen rund um CEO Herbert Diess habe der Wolfsburger Autokonzern zuletzt wieder mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Für sein neues Elektromodell Trinity wolle Volkswagen in der Nähe des Stammsitzes in Wolfsburg ein separates Werk errichten.Bei Trinity handele es sich um ein komplett neu konzipiertes Fahrzeugsystem, in dem dann die modernsten E-Antriebe sowie weitgehend selbst programmierte Software, eigene Vernetzung und Technologien des autonomen Fahrens von VW zum Einsatz kommen sollten. Dazu verwende die Hauptmarke eine weiterentwickelte Plattform namens SSP, auf die auch Töchter zugreifen könnten. Das Auto solle 2026 auf den Markt kommen.Auch technisch sehe die VW-Aktie wieder etwas besser aus. "Die VW-Aktie (Vorzugsaktie) kämpft weiterhin mit der Abwehr der sich seit Oktober ausbildenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Für eine erfolgreiche Abwehr muss nun zwingend die Nackenlinie bei 182,30 Euro gehalten werden. Gleichzeitig bremst von oben weiterhin die 38-Linie. Damit gestaltet sich auch ein möglichst schneller Rebound in Richtung 200 Euro recht schwierig. Knapp darunter verläuft auch noch eine Fibonacci-Linie (198,12 Euro). Das Momentum hat sich weiter abgeschwächt. Die Slow-Stochastik zeigt sich neutral. Die Volkswagen Vorzugsakte ist somit kurzfristig nach wie vor bestenfalls als seitwärts einzustufen", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider der von Donner & Reuschel AG.Volkswagen sei auf dem richtigen Weg, jedoch müsse VW-Chef Diess mit seinem Team weiter Tempo in punkto Elektromobilität, Software und autonomes Fahren machen. Anleger sollten unbedingt die Verkaufszahlen der im Elektromobilität-Sektor im wichtigen chinesischen Markt im Auge behalten.Die VW-Aktie sei derzeit auf Richtungssuche. Eine starke Unterstützung verlaufe bei 177 Euro. Ein Kaufsignal ergebe sich erst, sobald das Papier die 50-Tage-Linie bei 192,81 Euro nach oben überwinde, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link