WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (25.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zu kaufen.Die deutsche Automobil-Industrie schlittere von einem Skandal in den nächsten. Habe vor knapp zwei Jahren im September 2015 der Diesel-Skandal des Volkswagen-Konzerns begonnen, der möglicherweise auch noch auf andere Hersteller stärker ausstrahlen werde, so stünden die deutschen Pkw-Hersteller seit Freitag unter Kartell-Verdacht.Sollte sich der Verdacht jahrelanger Absprachen bestätigten, dürfte es für die deutschen Konzerne teuer werden. Erst letztes Jahr habe die EU-Kommission eine Strafe von rund EUR 3 Mrd. wegen illegaler Preisabsprachen verschiedener Lkw-Hersteller verhängt. Während MAN als Kronzeuge straffrei (erlassene Strafe von EUR 1,2 Mrd.) ausgegangen sei, habe Daimler mit rund EUR 1,1 Mrd. die höchste Strafe zahlen müssen. Betroffen seien darüber hinaus Iveco (Strafe von EUR 495 Mio.), DAF (EUR 753 Mio.) und Volvo/Renault (EUR 670 Mio.) gewesen. Scania habe die Vorwürfe bzgl. Preisabsprachen zurückgewiesen, gegen das Unternehmen werde aber weiterhin ermittelt. Das Kartell sei 1997 gegründet worden und 2011 aufgeflogen. Die Kartell-Mitglieder hätten Verkaufspreise für Lkw abgesprochen, aber sich auch über den Zeitplan für die Einführung von Technologien zur Minderung von Schadstoff-Emissionen verständigt.In diesem Jahr seien die deutschen Automobil-Zulieferer Automotive Lighting und HELLA von der EU-Kommission zu einer Strafe in Höhe von EUR 26,7 Mio. wegen eines Kartells bei Fahrzeugleuchten verurteilt worden. Der französische Zulieferer Valeo hingegen habe keine Strafe zahlen müssen, da er die illegalen Preisabsprachen aufgedeckt habe. Die errechnete, aber erlassene Strafe für Valeo habe bei EUR 30,5 Mio. gelegen. Während Automotive Lighting für die Unterstützung im Verfahren einen Strafnachlass von 45% erhalten habe (tatsächliche Strafe: EUR 16,3 Mio.), habe sich dieser bei HELLA auf 30% belaufe (tatsächliche Strafe: EUR 10,4 Mio.).Sollten sich die Berichte über das Kartell der deutschen Automobilhersteller so bewahrheiten, wie sie sich gegenwärtig darstellen würden, dürfte der Gesamtschaden für die betroffenen Konzerne bei mehr als EUR 10 Mrd. liegen, was diese aber angesichts von operativen Ergebnissen in den letzten zehn Jahren von kumuliert mehr als EUR 200 Mrd. relativ problemlos wegstecken dürften. Es bleibe der Eindruck, dass manch Verantwortlicher noch immer zu viel "Benzin im Blut" statt Sauerstoff habe.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:135,405 EUR -0,22% (25.07.2017, 11:56)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:135,75 EUR -0,07% (25.07.2017, 11:41)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039