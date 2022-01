XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

190,32 EUR +1,03% (12.01.2022, 14:00)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Chipkrise und weitere Zulieferprobleme hätten die Verkäufe bei Volkswagen im zweiten Corona-Jahr 2021 noch einmal empfindlich abrutschen lassen. Wie der Wolfsburger Autokonzern am Mittwoch mitgeteilt habe, seien die Auslieferungen der Kernmarke VW-Pkw in den vergangenen zwölf Monaten verglichen mit dem coronabedingt schon schwachen Jahr 2020 zuletzt um weltweit 8,1% zurückgegangen. Insgesamt hätten die Wolfsburger knapp 4,9 Mio. Fahrzeuge ihrer Hauptsparte abgesetzt, nach etwas mehr als 5,3 Mio. im Jahr davor. Besonders stark abwärts gegangen sei es in China, Nordamerika habe zugelegt.Aus technischer Sicht zeige die VW-Aktie seit Monaten klassische Chartbilder und Muster. Daraus resultierende Kursziele seien zum Teil sogar punktgenau erreicht worden. "Vor allem der Tiefpunkt mit anschließendem Rebound bei 159,70 Euro resultierte aus einem SKS-Kursziel. Seitdem konnte sich nun sogar wieder ein Aufwärtsmodus etablieren. Der Chart befindet sich allerdings im unteren Drittel dieses Trends. Aktuell wird die 100-Tage-Linie getestet. Sie verläuft bei 187,65 Euro. Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich divergent. Der Trendfolger MACD zeigt sich weiterhin ansteigend. Das Momentum ebenfalls. Die Slow-Stochastik dagegen signalisiert ein kurzfristiges Verkaufssignal. Das Obere Bollinger-Band öffnet sich zwar aktuell nach oben, bietet aber nur einen kleinen kurzfristigen Spielraum nach oben bei 191,56 Euro. Daher bieten sich aktuelle Stopps knapp unter der 38-Tage-Linie an. Diese zeigt sich per heute bei 178,07 Euro", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Trotz der aktuellen neutralen technischen Ausgangslage der VW-Aktie, könnte das Papier zu einer interessanten Comeback-Story im Jahr 2022 werden. Der Investitionsplan für die nächsten fünf Jahre stehe. Und die Anleger könnten sich nach den beendeten Querelen in der Vorstandsetage endlich wieder auf den Kern der VW-Story konzentrieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)