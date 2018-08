Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (27.08.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: An der Abrisskante - ChartanalyseIm Rahmen ihres übergeordneten Abwärtstrends brachen die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) im März bis an den Bereich um 150,00 EUR ein, konnten dort jedoch zunächst eine Erholung starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Wert bis an die Widerstandszone um 172,00 EUR geführt, an der die Bären ein weiteres Mal zugeschlagen hätten. Ende Mai habe dort eine massive Verkaufswelle eingesetzt, die auch vor dem Zwischentief bei 151,32 EUR nicht Halt gemacht habe. In der Spitze sei der Wert bis 138,60 EUR eingebrochen und habe damit eine seit dem Jahr 2016 konstruierbare Aufwärtstrendlinie unterschritten. Nach einer kurzen Erholungsphase, die ihrerseits knapp über der 151,32 EUR-Marke geendet sei, hätten die Bären erneut die Schlagzahl erhöht und mit einer Abwärtsbewegung unter die 138,60 EUR-Marke für ein weiteres Verkaufssignal gesorgt. In diesem Bereich tendiere der Wert aktuell seitwärts.Ausblick: Aufgrund der jüngsten Verkaufssignale bestehe bei den Aktien von Volkswagen die akute Gefahr einer weiteren Abwärtswelle. Die Bullen scheinen dem Verkaufsdruck derzeit wenig entgegenstellen zu können, so die UBS.Die Short-Szenarien: Werde das derzeitige Jahrestief bei 136,54 EUR unterschritten, wäre mit dem nächsten Kursrutsch zu rechnen, der zunächst bis 124,75 EUR führen dürfte. An dieser Stelle könnte es zu einer vorübergehenden Erholung kommen. Werde die Marke in der Folge ebenfalls unterschritten, seien jedoch bereits weitere Verluste bis 117,50 und 113,00 EUR einzukalkulieren.Die Long-Szenarien: Derzeit würde erst ein nachhaltiger Anstieg über den Zwischenwiderstand bei 142,75 EUR für eine leichte Entspannung der kritischen Situation sorgen. In diesem Fall könnten die Aktien zügig bis an die gebrochene Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 145,50 EUR ansteigen. Sollte es anschließend zu einer Rückeroberung der Trendlinie kommen, wäre sogar eine Erholung bis 151,32 EUR möglich. Dort dürften die Bären den Abwärtstrend jedoch fortsetzen. (Ausgabe vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,90 EUR +1,38% (27.08.2018, 11:31)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,56 EUR +1,99% (27.08.2018, 11:47)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:VOW3