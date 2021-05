Kursziel

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 255,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 03.05.2021 237,00 Market-perform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 30.04.2021 296,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 28.04.2021 180,00 Equal-weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 27.04.2021 270,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.04.2021 - Buy HSBC Henning Cosman 22.04.2021 290,00 Overweight Barclays Capital Kai Mueller 20.04.2021 272,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 19.04.2021 277,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.04.2021 270,00 Kaufen NORD/LB Frank Schwope 16.04.2021 295,00 Buy Jefferies & Company Philippe Houchois 15.04.2021 300,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 15.04.2021 230,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 23.03.2021 270,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 23.03.2021

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

210,50 EUR -5,27% (04.05.2021, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

211,25 EUR -4,30% (04.05.2021, 16:00)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (05.05.2021/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 300,00 Euro oder 180,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 6. Mai die Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "buy" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Volkswagen sei unter den von ihm bewerteten Autokonzernen in puncto Timing und Kadenz seiner Produkteinführungen am besten positioniert, um von der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in den USA zu profitieren, schrieb Analyst George Galliers in einer am 28. April vorliegenden Studie.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt dagegen von Morgan Stanley: Der dort zuständige Analyst Harald Hendrikse hat am 27. April die Vorzugsaktie des Autobauers weiterhin mit "equal-weight" eingestuft und das Kursziel von 180 EUR in Aussicht gestellt.Außerdem hat die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für Volkswagen auf "overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi beleuchtete in einer am 3. Mai vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf den Automobilsektor, die die Zahlen für das erste Quartal überschatteten. Die Gewinndynamik im Superzyklus lege nun eine Pause ein. Insgesamt seien Asumendi zufolge die Auswirkungen für die Premiumhersteller weniger stark als für die Massenproduzenten und die Zulieferer.

Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: