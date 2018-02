Auch die US-Beschäftigungszahlen von Freitag würden die hinzugewonnene Kaufkraft bestätigen: Für zwölf Monate habe das Lohnwachstum in den Vereinigten Staaten 2,9% betragen, ein seit Mitte 2009 unbekanntes Niveau.



Diese Lohnanstiege würden das Gespenst der Inflation wecken und das einer US-Notenbank "hinter der Kurve", wenige Stunden vor dem offiziellen Amtsantritt von Jerome Powell. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen seien im Laufe der Woche um mehr als 20 Basispunkte auf 2,88% gestiegen, der führende zehnjährige französische Satz liege bei über 1,00% und die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen bei über 0,75%. Es sei schließlich der starke Rückgang der Aktienmärkte am Montag gewesen, der den Anstieg der langfristigen Zinsen vorübergehend gestoppt habe.



Abgesehen von einem höheren Volatilitätsniveau - stelle diese Episode das Szenario des Experten für 2018 infrage? Noch nicht. Die Stärke des globalen Konjunkturzyklus‘ und seine Synchronizität dürften durch diese Börsenkorrektur nicht gefährdet sein. Die Dynamik der Unternehmensnachrichten, der wahre Richter von Börsenbewertungen, versage nicht. Von dem Viertel der US-Unternehmen, die bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht hätten, hätten 81% den Konsens übertroffen, eine seit zehn Jahren beispiellose Outperformance.



Während sich die Weltwirtschaft normalisiere, sei der Anstieg der langfristigen Zinssätze unvermeidlich und werde damit immer wieder Episoden hoher Volatilität mit sich bringen. Seit der Krise von 2008 seien den Zentralbanken jedoch alle Instrumente zur Verfügung gestellt worden, um das Tempo und die Auswirkungen zu steuern. Als Aktieninvestor sei der Experte an diese Abfolge von Zweifeln gewöhnt, die, auch wenn es schwer sei damit zu leben, doch immer wieder die Bedeutung der Auswahl von Werten betone.



Für Fans der Statistik: der VIX, der Index der Angst, sei gestern um mehr als 110% auf 37% gestiegen. Eine Premiere, die Strategien und strukturierte Produkte der Verkäufer der Volatilität untergrabe. Ein VIX, der auf mehr als 50% wachse, sei nur vier Mal vorgekommen (1990, 1991, 2007 und 2011) - und das seien oft sehr gute Einstiegspunkte in die Märkte gewesen. (06.02.2018/ac/a/m)





Nach dem Verlust von 666 Punkten am Freitag ist der Dow Jones-Index mit einem "Flash Crash" von 1.175 Punkten am Ende der Sitzung am Montag weiter stark zurückgegangen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Echiquier.Diese brutale Korrektur gehe zum Teil auf die Neubewertung der Inflationserwartungen vor allem in den Vereinigten Staaten zurück, auf die der Experte schon zu Jahresbeginn verwiesen habe. Die Volatilität sei zurück in den Märkten.Was seien die Ursachen für die veränderte Inflationserwartung? Wal-Mart , mit 1,4 Millionen Beschäftigten der größte private Arbeitgeber in den USA, habe seinen Mindestlohn von 9,00 US-Dollar auf 11,00 US-Dollar pro Stunde erhöht und eine Prämie von bis zu 1.000 US-Dollar gezahlt. Die Bank Wells Fargo habe den Mindestlohn von 13,50 US-Dollar auf 15,00 US-Dollar angehoben. Die Liste der Gehaltsanpassungen sei lang.