London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

150,54 GBp +0,36% (11.02.2020, 16:20)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (11.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 1,55 GBP auf 1,60 GBP.Der Konzernumsatz sei zum Q3 2019/20 (31.12.) stärker als von Jost erwartet um 6,8% (organisch: +2,4%) auf 11,75 (Vj.: 11,00; Analystenerwartung: 11,33) Mrd. Euro gestiegen. Profitieren können habe Vodafone dabei vor allem von der Übernahme der Assets von Liberty Global in Europa. Der im November aufgrund des Transaktionsabschlusses der Übernahme der Liberty-Kabelaktivitäten sowie des Verkaufs von Vodafone New Zealand angepasste Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei nun bestätigt worden.Des Weiteren bereite Vodafone für Anfang 2021 einen möglichen Börsengang der in ein separates Unternehmen, genannt TowerCo, ausgelagerten europäischen Funkmasten vor. Zudem sei Ende Januar eine Absichtserklärung für den Verkauf von 55% an Vodafone Egypt an die Saudi Telecom Company für 2,17 Mrd. Euro in bar unterzeichnet worden.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 11.02.2020)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,7874 EUR +0,55% (11.02.2020, 16:16)