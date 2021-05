Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol Deutschland: 05Y, EN Amsterdam: VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com (05.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Equity-Analyst von FMR Research, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: NL00150002Q7, WKN: A2QJV6, Ticker-Symbol Deutschland: 05Y, EN Amsterdam: VVY)Vivoryon Therapeutics habe seine Finanzergebnisse für 2020 veröffentlicht. Die Forschungs- und Entwicklungskosten für 2020 seien auf 13,2 Mio. Euro gestiegen (2019: 4,8 Mio. Euro). Dieser Anstieg sei hauptsächlich auf CRO- und CMO-Kosten für VIVIAD, die europäische Phase-2b-Alzheimer-Studie mit Varoglutamstat, zurückzuführen. Vivoryon habe für das Jahr 2020 2,8 Mio. Euro für allgemeine und Verwaltungskosten angegeben (2019: 3,1 Mio. Euro), was vor allem aus der Reduzierung von Rechts- und Beratungskosten resultiert habe. Vivoryon habe außerdem einen Nettoverlust von 16,5 Mio. Euro für das Jahr 2020 gemeldet (2019: 7,8 Mio. Euro). Zum 31. Dezember 2020 hätten sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 26,3 Mio. Euro belaufen (2019: 41,5 Mio. Euro).Hoffnungen für Vivoryon durch Varoglutamstat (PQ912): Kürzlich habe Lilly ein positives Phase-2-Ergebnis (TRAILBLAZER-ALZ-Studie) bekannt gegeben und Vaseghi glaube, dass diese positiven Ergebnisse auch den Ansatz von Vivoryon bei AD unterstützen würden. Donanemab richte sich gegen Pyroglutamat-3-Aβ, eine toxische Form von Aβ, die hauptsächlich in Plaques und in oligomerer Form im Gleichgewicht mit der Plaque vorkomme. Diese Unterart von Aβ werde durch die enzymatische Wirkung der Glutaminylzyklase (QC) erzeugt. Und wie man wisse, sei PQ912 von Vivoryon ein potenter niedermolekularer Inhibitor der QC (Scheltens et al., 2018).In der Tat würden die Ergebnisse von Lilly die Idee unterstützen, dass die enzymgetriebene Bildung von N-terminalem Pyroglutamat eine wichtige Rolle bei der Neurodegeneration in der frühen AD (Alzheimer-Syndrom) spiele. Die beiden wichtigen Studien (VIVIAD und VIVA-MIND) für Varoglutamstat würden beginnen, und Vaseghi erwarte, dass erste Ergebnisse bereits im Jahr 2023 vorliegen könnten. Des Weiteren würden positive Ergebnisse Aufmerksamkeit auf die Kombination des kleinen Molekül Varoglutamstat (QC-Inhibitor) mit dem monoklonalen Antikörper Donanemab lenken. Bemerkenswert sei, dass das Management von Vivoryon die Frage des Analysten von FMR Research nach der Kombination eines solchen spezifischen Antikörpers mit einem QC-Inhibitor mit Ja beantwortet habe.Basierend auf i/ den laufenden klinischen Studien für AD, ii/ dem Design der Studien und iii/ den positiven Ergebnissen im Zusammenhang mit PQ912 gehe Vaseghi nun von einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit für Vivoryon bei AD aus.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.